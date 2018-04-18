淡马锡控股有兴趣买入海航旗下香港两航空公司权益

一位知情的消息人士称，新加坡国有投资机构淡马锡控股已对购买海航旗下的香港两家航空公司表示了兴趣，它们是香港航空和香港快运航空。
但这位未具名消息人士称，淡马锡控股对上述两家香港未上市的航空公司的投资，尚未开始尽职调查。
这位消息人士称，如果交易完成，淡马锡控股可能将成为香港这两家航空公司的小股东。
海航集团与淡马锡上周签署了商业合作备忘录。双方将在航空和物流领域探索商业合作，包括但不限于航空、航空餐饮、地勤服务、免税及机场基础设施和设备等领域，实现双方互利共赢。
另一位熟悉情况的消息人士称，海航计划为香港这两家航空公司筹资，淡马锡控股是潜在投资者。
购入香港这两家航空公司权益，将使淡马锡的版图接近中国大陆。香港的航空市场由国泰航空(0293.HK)主导。
淡马锡是新加坡航空(SIAL.SI)大股东，消息人士称这与其对香港两家航空公司的可能投资无关。
淡马锡、海航和新加坡航空未予置评。
香港航空和香港快运航空的代表称，他们各自的航空公司不会对”市场传言”置评。（路透社）
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