蔡英文出访非洲 中国台湾海峡实弹演习

4月17日早晨，就在中国解放军在台湾海峡进行实弹军事演习前夕，台湾总统蔡英文前往非洲的斯威士兰，展开五天四夜的国事访问。
今年是斯威士兰建国50周年，也是斯威士兰的国王姆斯瓦蒂三世50岁的生日。蔡英文将出席双庆仪式。预计两国元首还将举行双边会谈、签署联合公报。
斯威士兰是非洲大陆仅剩的两个台湾盟友之一。过去十年来，随着中国数十亿美元资金流入非洲大陆，当地支持台湾的国家减少。目前仅剩的两个台湾邦交国是与台湾最古老的盟友之一斯威士兰和布基纳法索。
斯威士兰外交部国际合作部副部长内维斯在周二前往机场欢迎蔡英文的路上对美国之音表示，台湾长期以来一直资助斯威士兰的农业、工业和旅游项目。她说， “50年来，我们的关系一直以原则性参与，相互尊重、友爱和忠诚为基础。”她说。 “这些都是我国历任元首在国际政治中所笃信的价值。”斯威士兰拥有大约130万人口，被南非和莫桑比克四面包围，是非洲唯一的君主制国家。
与此同时，中国国防部公开宣称将于4月18日在台湾海峡进行实弹演习。
蔡英文在出访非洲前表示，已要求台湾国安团队在演习期间严密掌握周边情势。
她表示，维持台海和平、稳定与繁荣的现状，是她的政府责无旁贷的任务。她向台湾人保证会捍卫国家的安全。（美国之音）
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