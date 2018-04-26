人民币正成为避险货币 俄媒:人民币计价原油期货推动明显

俄媒称，就在俄罗斯和美国关系恶化导致投资者寻求避险资产之后，对中国资产的投资出现大幅增长。可靠来源-隆巴德咨询公司的首席新兴市场经济学家拉里·布雷纳德近日对彭博社记者说，对全球投资者来说，人民币正在成为避险货币。
据“今日俄罗斯”电视台网站4月22日报道，盛大资本公司分析部主任谢尔盖·科兹洛夫斯基说，在地缘政治风险加剧的时候，人民币成为一种避险资产。
科兹洛夫斯基说：“中国市场本周的动态证实了避风港的概念。在紧张关系有所缓解后，投资者开始部分调整在中国的证券仓位，例如重新持有俄罗斯资产。近期卢布和俄罗斯股市暴跌以后，俄罗斯资产有希望好转。”
A市场公司分析部主任阿尔乔姆·杰耶夫说，中国货币目前是各种外汇资产中最受欢迎的资产，他也认为人民币会成为避险货币。
杰耶夫说：“毕竟中国人民银行能够维持人民币作为储备资产的地位。持怀疑态度的人说这不足以让人民币起飞，但这对于人民币保值来说至关重要。而且就在几周前，中国又做出新突破，在国内推出以人民币计价的原油期货，以及用人民币计价的黄金期货合约。”
报道称，此举将鼓励投资者逐渐把美元储备转变成人民币储备，从而不可避免地刺激中国货币。杰耶夫称，这个因素是人民币将获得避险货币地位的主要原因之一。
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