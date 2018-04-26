科学家发现人体新型DNA结构

美媒称，科学家们首次在细胞内发现了一种被称为“I-基序”的新型DNA结构。此前“I-基序”从未在活细胞内被直接见到过。这是一种DNA，但与我们已经知道的DNA有所不同。
据美国每日科学网站4月23日报道，澳大利亚加文医学研究所的这一新发现4月23日发表在英国《自然·化学》月刊上。
报道称，在体细胞的深处是我们的DNA。DNA编码中的信息决定了我们身体的构成及运作方式。
报道称，自从詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克于1953年发现了DNA的“双螺旋”结构后，“双螺旋”就成为了人们对于DNA形态的代表性认识。但现在已知一小段DNA可以以其他形态存在，至少是在实验室中，而且科学家们还认为，这些不同形态的DNA在DNA编码的表现方式等方面扮演了重要的角色。
报道称，这种新的形态与双螺旋结构完全不同。
研究报告的主要作者之一、加文医学研究所抗体治疗实验室负责人丹尼尔·克莱斯特说：“我们大多数人在想到DNA时会想到双螺旋结构。这一新的研究提醒我们，存在完全不同的DNA结构，而且这些结构对我们的细胞来说可能还十分重要。”
研究报告的另一位主要作者、加文医学研究所金霍恩临床基因组学中心负责人马塞尔·丁格说：“‘I-基序’是一种DNA四链结。在这种结构中，同一条DNA链上的C相互缠绕，因此这是一种与‘双螺旋’有很大差异的结构。”
报道称，虽然此前研究人员也看到过“I-基序”，并对其进行了仔细研究，但那是在体外，是在实验室的人工环境下，而不是在活细胞内。
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