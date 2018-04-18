全球10大泡面排行全新出炉 新加坡叻沙拉面连续三年蝉联榜首！

备受全球泡面爱好者瞩目的里纳许“2018全球泡面排行”新鲜出炉！美国部落客里纳许（Hans Lienesch）自2002年开始，每年都会在品尝来自全球的泡面后，发出一份全球10大泡面排行榜。新加坡今年不仅有两款泡面上榜，还连续第三年夺得榜首！
今年的榜单终于公布，本次排行冠军依旧是新加坡的“百胜厨叻沙拉面”，相信大家都已经很熟悉这款火爆的泡面了。里纳许曾表示，如果他受困荒岛，只能吃一碗泡面的话，那一定就是它！
第二名为来自马来西亚的“红厨樱花虾辣汤面”，第三名和第四名仍然花落马来西亚，是“MyKuali槟城白咖喱面”和“CarJEN娘惹咖喱叻沙”。
第五名依旧是来自新加坡的“百胜厨新加坡咖喱全麦拉面”。
完整榜单如下：
1）百胜厨新加坡叻沙全麦拉面（新加坡）
2）Red Chef樱花虾辣汤面（马来西亚）
3）MyKuali槟城白咖喱面（马来西亚）
4）CarJEN娘惹咖喱叻沙（马来西亚）
5）百胜厨新加坡咖喱全麦拉面（新加坡）
6）Red Chef青酸辣汤面（马来西亚）
7）老妈拌面（台湾）
8）台酒白酒帕式达（台湾）
9）出前一丁辛辣猪骨汤味（香港）
10）Gookmul Knight Of Ribs（韩国）
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