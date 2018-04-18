封杀中兴只是特朗普扼杀中国高科技企业的开端？

科技行业已然成为一个中美间极易产生摩擦甚至容易“擦枪走火”的领域。
综合媒体4月17日报道，4月16日，美国商务部发布对中国企业中兴通讯的出口禁令，直到2025年3月13日，美国公司将被禁止向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术。
此后，英国国家网络安全中心（NCSC）也发出建议，警告电信行业不要使用中兴通讯的设备和服务。
针对美英的上述举动，中国商务部于北京时间4月17日上午回应称，将密切关注事态进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。
就在“封杀”中兴的同一天，《华尔街日报》报道称，美国政府正研究发起新的301调查。
据《华尔街日报》报道，中兴通讯这次遭到的封杀，只是特朗普（Donald Trump）扼杀中国高科技企业的一个开端。了解美国白宫政策的消息人士表示，“计算机云技术”等高科技IT领域将很可能成为特朗普下一个重点“关照”对象，因为中国并没有对亚马逊、微软等美国这一领域的企业做到“开放”。
《纽约时报》的报道则指出，中国近年来计划在移动技术、超级计算机和人工智能等尖端产业占据主导地位的雄心引起了华盛顿的警惕，美国政策制定者和立法者担心美国的巨头们失去优势。因此特朗普正在加强美国的防御，调查可能侵犯美国知识产权的行为，并加强对海外交易的审查。
报道指出，在过去的一年里，美国政府已扼杀了好几宗与中国企业相关的收购美企的交易。美国国会议员们还呼吁扩大美国外资投资委员会（CFIUS）的权力，延伸至与中国利益相关的更广泛领域。 值得关注的是，相关研报显示，眼下中国所需核心芯片主要依赖进口的局面亟须改变。“芯片集成电路产业是全球融合的高科技技术产业，不一定有资金的投入就立即出效果，需要时间去验证发力点的效果。”中国半导体投资联盟秘书长王艳辉对中国媒体《每日经济新闻》表示。 （多维新闻）
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