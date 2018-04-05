美商界不满对华征税清单：这两类商品涨价就惨了

美国挑起的中美贸易摩擦近一段时间来已经引发了其国内大批抗议，然而特朗普政府并未收敛，还在3日依据其所谓“301调查”结果公布了拟加征关税的中国商品清单，建议征收额外25%的关税。美国的这新一轮“关税大棒”一经推出就引发了本国商界的“冷遇”和反感，一些占据领导地位的商业团体更是指出，该关税计划是适得其反，真正受到打击的反而会是美国的经济。
据美国《国会山报》报道，美国贸易代表办公室3日发布了建议加征关税的中国进口产品清单，包含大约1300个独立关税项目，价值约500亿美元。美国本土的商业团体得知消息后虽然为一些重要的商品不在名单内而松了一口气，但也颇为担忧。
全美零售联盟总裁兼首席执行官马修·谢伊提到，美方施加的关税会制造不确定性，并将增加企业和消费者的开支。“像是服装和鞋子这样的很多日用品不在清单上令人开心，但我们仍对诸如消费性电子产品和家用电器这样的商品成为目标而忧心。正如我们一直说的，关税是对消费者的税收，也是对国家经济的拖累，”谢伊这样表示，并再次敦促美国政府推进有针对性的解决方案，认识到其贸易保护政策会造成的意外后果。
美国商会执行副总裁兼国际事务负责人迈伦·布里奇也在一份声明中指出，“关税大棒”并不是政府应该选择的道路。他直言，对美国消费者和就业岗位创造者每天使用的产品征税，并不是帮助美国实现其目标的一种途径。商业圆桌会议组织（The Business Roundtable）也提到：“单方面施加500亿美元的新关税只会伤害美国的企业、工人和家庭，损害美国经济。”
除了急切的向本国政府“喊话”，这些美国商业团体也担心中方会再次做出回击。美国全国制造商协会主席兼首席执行官杰伊·蒂蒙斯就不无担心地表示，特朗普政府的征收关税计划很可能会带来新的挑战，而挑衅中国或许也会给美国制造业工人带来巨大的风险。信息技术产业委员会（ITI）总裁兼首席执行官迪恩·加菲尔德的担忧也是如此。他表示：“以往的经验表明，美国提议的这些关税（计划）不会起作用，反而会完全适得其反。”
不止商界，美国农业界近一段时间也不断提及，新出台的关税政策会对本国农业造成损害。农业自由贸易会联合主席鲍克斯就提到，美国农民将受到各方面决定的“挤压”。“关税不仅会使农业设备价格上涨，而中国的反击目标也会继续放在这方面。美国的农民密切关注着中美间的贸易升级，他们感到很担心。”
事实上，《芝加哥论坛报》此前已经发现，与中国的这场贸易摩擦已经令不少美国农民“担心地要命”。当中美近一段时间就贸易摩擦展开谈判时，许多美国农民还都寄希望于两国间的争端最多仅限于“口头上的威胁”。但在中国财政部4月1日宣布将对美国128项进口商品加征关税后，这些曾经大量投票支持特朗普的民众才意识到，他们最担心的一些恐惧似乎已经成真。
“我们原本还希望特朗普只不过是用一种政治冒险政策（吓吓中国），随后会冷静下来。但没想到，最可怕的恐惧似乎已经成真。这对美国的农村地区影响严重，”来自美国伊利诺伊州农业局副主席伊恩·邓肯说。
就美国贸易代表办公室公布对华301调查征税产品建议清单，中国已表态将予以同等力度的反击。商务部新闻发言人表示，美方不顾中方的严正交涉，毫无事实依据，公布征税建议，是典型的单边主义和贸易保护主义做法，中方强烈谴责，坚决反对。我们将根据《中华人民共和国对外贸易法》相关规定，准备对美产品采取同等力度、同等规模的对等措施。中国驻美国大使馆的声明则称，来而不往非礼也。中方将立即诉诸世贸组织争端解决机制。同时，将根据中国有关法律，对美国产品采取同等力度、同等规模的对等措施。
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