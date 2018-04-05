民调指台湾年轻人要现状而非统一或独立

一个针对台湾年轻人政治态度所做的民调显示，支持台湾独立的比例并不如想象的高，大部分年轻人还是希望台海两岸维持现状，而即便中国民主化，仍然有7成以上的人不愿台湾与中国统一。学者说，这表示普遍被认为是“天然独”的台湾年轻世代，其实对两岸关系的态度是“反统一”。
台湾民主基金会执行长徐斯俭星期二在华盛顿的全球台湾研究中心(GTI)发布了这个由该基金会委托国立政治大学选举研究中心进行的民调结果。
徐斯俭说，这次民调希望了解近来台湾民主发展过程中，年轻人对三个主要议题的态度，包括对民主制度、对台海两岸关系的偏好，以及对台湾安全防卫的决心。
在关于两岸关系的部分，民调结果显示，在39岁以下的年龄层中，有23.5%支持台湾独立，10.4%支持两岸统一，65.5%的人还是希望两岸关系维持现状；在40岁以上的年龄层中，支持独立、统一及现状的比例，依序是14.7%，20.1%及59.3%。
徐斯俭说，为进一步了解所谓的“天然独”现象，这个民调再将39岁以下年龄层细分为20到29岁，以及30到39岁两个群体作为比较。结果显示，在最年轻的群体中，支持独立的有26.1%，只比30到39岁的21.7%稍高一些，支持统一的有7.5%，也只比30到39岁的12.5%稍低一些，而支持维持现状的人，在两个年龄层都占最多数，分别是64.9%及65.8%，几乎没有分别。
对于在中国民主化前提下是否赞同两岸统一的问题，在39岁以下的年龄层中有73.3%的人不赞同，只有24.4%的人赞同，这个数字与40岁以上的年龄层有极为显著的不同，在较大的年龄层中，赞同(43.9%)与不赞同(43.8%)两岸在中国民主化之后统一的比例几乎一样。
关于对政治制度的态度，民调显示，所有年龄层对民主制度的支持度都超过6成，但39岁以下年轻世代的支持度最高，有86.2%的人同意，“即便民主制度存在一些问题，但它仍然是最好的政治制度”。
在关于自我防卫决心的部分，有近7成(68%)的受访者说，他们会在中国武统胁迫下为台湾而战，不因年龄而有区别，而民主价值有助于台湾人对抗中国的威胁。
同时也是中央研究院政治研究所研究员的徐斯俭说，综合所有数据所得到的结论是，台湾年轻世代并非不负责任的挑衅，他们对维持民主价值及台湾的自我防卫都有强烈的决心。
此外，虽然这些数据代表的意义还需要做进一步的分析统计，不过徐斯俭说，他个人的解读是，绝大多数的台湾年轻人希望两岸维持现状，并不希望台湾独立，更不愿意与中国统一，这也表示，所谓的“天然独”其实真正代表的意义是“反统一”。
对于中国最近政府宣布31条“惠台”措施，被一些人认为是针对台湾年轻人的统战举措，台湾政府也为此而推出应对措施避免人才流失，不过徐斯俭说，从这个民调的结果可以看出，台湾年轻人其实非常务实，他们不会放弃中国提供的发展机会，但这不至于影响到他们的认同感。
徐斯俭说，人类不是畜生，并非只有物质需求，“还有情绪、认同感以及价值观，而价值观是非常重要的”，他非常不同意一些中国朋友对台湾民主程序的轻视，他们认为那只是一个程序而已，但民主不只是一个程序，“它是一种价值”，而台湾的年轻人非常珍视这个民主价值，他也希望中国政府能认真看待台湾年轻人对民主的坚持。
美国国际共和学会(International Republican Institute)主席特温宁(Daniel Twining)在评论这个民调结果时说，民主不仅是台湾年轻人看重的价值观，在他访问世界各地推动民主自由的过程中，他看到全球年轻人对未来都有相同的渴望，大家都希望在一个良好的环境中追求自己的理想，即使中国领导人习近平想要输出中国的专制体制，但一人统治的政治、经济风险太大。
特温宁说，即使美国现在的民主并不那么完美，欧洲也在民粹主义盛行下极为分裂，民主在许多地方都有倒退的现象，不过他认为在独裁与民主的竞争中，毫无疑问最终胜出的还是民主体制，因为这是“年轻人能够在世界上发挥”最好的体制。
对于北京当局自蔡英文政府上台后强力打击台独的做法，徐斯俭在会后接受美国之音采访时表示，对中国政府而言，“只要与它不同就是台独”，但作为政治策略，这种做法并不聪明，对北京的政治目的也不利，这次台湾民主基金会的民调将台湾年轻人的想法以数据呈现出来，他希望北京能够好好参考这些数字背后的意涵。
台湾民主基金会自2011年开始每年进行两次民调，一次是关于民众对民主价值的支持态度，另一次则是关于民众对台湾社会公平正义的看法，而这个在今年2月、3月做的最新民调，特别加入了39岁以下年龄层的政治态度，以便与40岁以上年龄层进行比较，前者的样本有825人，占人口比例38%；后者样本为747人，占人口比例62%。
在华盛顿访问行程之前，徐斯俭上周先到纽约参加美国外交政策全国委员会的美中台三边对话闭门会议，在返台后将举行记者会发布这个针对台湾年轻人所作的最新民调结果。
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