特朗普打破惯例取消出席美洲峰会 要集中精力处理叙利亚问题

英媒称，白宫10日宣布美国总统取消了他对拉丁美洲的首次正式访问。在移民、毒品和贸易问题上，特朗普多次批评该地区。
据路透社4月10日报道，白宫说，特朗普想要集中精力处理叙利亚疑似化学武器袭击问题，将派副总统迈克·彭斯代他出席在秘鲁利马举行的美洲峰会。
报道称，特朗普参加西半球国家元首的聚会估计会引发关系紧张，因为他的言论会导致分裂，并且他与墨西哥总统恩里克·培尼亚·涅托等领导人的关系很不愉快。
报道还称，特朗普取消这一行程致使至少一位地区领导人——玻利维亚总统埃沃·莫拉莱斯——重新考虑是否出席峰会。特朗普的批评者莫拉莱斯在电视直播的公开讲话中说：“我希望与美国总统面对面辩论经济和社会政策。”
报道注意到，取消此次访问对于特朗普领导下的美国来说是新的第一次。自2017年走马上任以来，特朗普热衷于抵制白宫的传统。美洲峰会自1994年开始举办以来，美国总统每届必到。
加州大学圣迭戈分校的理查德·范伯格曾在克林顿执政时的白宫负责拉美政策。他表示，特朗普改变访问安排“是放弃美国在我们这个半球的领导地位，令人震惊”，这“留下了领导真空，别的国家会争相填补”。
一位不愿透露姓名的秘鲁外交官说，特朗普缺席峰会，可能令地区领导人更加容易处理从腐败到委内瑞拉等一系列棘手问题。这位外交官称“不会出现尴尬的场面”，意指特朗普在拉美不受欢迎。
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