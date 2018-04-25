欧盟申请加入中美贸易磋商

路透社4月23日报道称，欧盟周一要求加入中国向世界贸易组织（WTO）起诉美国对钢铝加征关税的争端解决行列，而这距离特朗普决定是否也对欧洲加征此税只剩下一周左右的时间。
报道称，美国以国家安全为由对进口钢铝分别征收25%和10%的关税，但暂时豁免欧盟，并将在5月1日做出最后决定。
报道称，中国已在WTO贸易争端解决机制下起诉美国此项举措。根据WTO程序，第一个步骤将涉及磋商。
WTO周一表示，欧盟已正式提出要求，希望以涉及重大贸易利益的理由加入此次磋商。
据WTO表示，欧盟指出美国此项关税举措关系欧盟重大利益，因为一旦豁免期结束，欧盟出口将受到重创。
报道称，中国香港、印度、俄罗斯和泰国也均已提出申请，要求加入磋商。欧盟是获得美国豁免钢铝关税的对象中第一个要求加入争端解决的经济体。
此外，在周一，印度、俄罗斯、挪威、新加坡、瑞士、土耳其、委内瑞拉也与中国一样，表达了他们对美国加征金属关税的失望与忧心。
与此之外，根据埃菲社4月23日报道称，西班牙选择基金会外交政策观察部门负责人比森特·帕拉西奥警告说，欧洲已经被夹在美中贸易战之中无法脱身，而欧洲大国都认为美国总统特朗普“不再是可信赖的伙伴”。
帕拉西奥表示，华盛顿打着维护国家安全的旗号发动贸易战，试图通过单方面加征钢铝关税维护本国工业发展。
帕拉西奥说，夹在两个大国之间的欧洲处境艰难。
帕拉西奥认为，对多边主义的认同以及在巴黎气候协定上的共识可能会成为欧洲与中国相互理解的根基。
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