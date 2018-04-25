菲律宾打工者瞄准中俄 将有2000英语教师进华

美媒称，当前，菲律宾正寻求减少对中东的依赖，在这种情况下，俄罗斯和中国便成为菲律宾人眼中极具潜力的海外就业目的地。
据彭博新闻社网站4月24日报道，菲律宾海外就业管理局局长伯纳德·奥拉利亚在其位于马尼拉的办公室接受采访时说：“俄罗斯首次向菲律宾开放市场。他们希望有一个政府间的部署计划，就像我们与中国之间那样。”
奥拉利亚4月20日说，俄罗斯在雇用建筑和服务行业的熟练工人，而中国要求菲律宾今年派遣2000多名英语教师。他说，捷克共和国和圣马力诺也在就劳工协议与菲律宾谈判。
报道称，数十年来，菲律宾一直依靠数百万海外劳工寄回国内的资金刺激经济及支撑货币。据世界银行估计，去年这笔资金达到330亿美元，约占菲律宾国内生产总值的10%，是该国仅次于出口的主要外汇来源。
报道称，2016年，中东仍是菲律宾劳动力的最主要输出地，赴中东劳工人数超过100万人，占菲律宾出国劳工总人数的63%。
受人口老龄化影响，日本和韩国为菲律宾医疗工作者提供了更多的就业机会，而新加坡则希望在技术领域聘用菲律宾工人。
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