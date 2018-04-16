这张叙利亚外交官照片刷屏 网友感慨：弱国无外交

美英法三国对叙利亚发动军事打击后，叙利亚驻联合国代表贾法里的一张照片在网上刷了屏。照片中的贾法里怅然独坐，显得无奈又无助。
9日，联合国安理会曾就叙利亚化学武器问题召开紧急会议，贾法里在会上怒斥美国以谎言为由发动侵略战争，劣迹斑斑。但他发言一开始，美英代表就已经离席。这篇“檄文”也没有能阻止13日美英法联军对叙利亚发动空袭。
贾法里这些天在联合国就想告诉世界一点：叙政府军没有使用、也没有理由使用化学武器，这一点可以请禁止化学武器组织工作人员来实地调查。而且，西方如果掌握了相应证据那就展示给全世界看。
10日，安理会就美国和俄罗斯起草的三项涉及叙境内疑似化武袭击事件调查的决议草案分别进行了表决，三项决议草案都没有获得通过。美国起草的决议草案关键点在于，呼吁对此事进行独立调查，但独立调查的“独立性”如何确保没有说服力，而且绕过联合国本身就是硬伤。
俄罗斯起草了两项决议草案，都要求对疑似化武袭击事件进行调查。一项要求调查人员向联合国安理会报告，并由联合国安理会确定疑似化武袭击的责任方。另一项支持禁化武组织调查人员前往叙境内疑似发生化学武器袭击的地点进行调查。最终，这两项决议草案都未获得安理会通过。紧接着就是美英法对叙目标进行的所谓“精准打击”。
故技重施 美国此前曾借口化武出兵他国
到这里，有一点应该清楚了，美英法手中没有确凿的证据，如果有，公布了岂不是能够让军事打击更有道理一些？
西方国家绕过联合国对其它国家进行军事打击也不算少了，但2003年打伊拉克前，时任美国国务卿鲍威尔在联合国讲话时还义愤填膺地挥舞着一个白色粉末试管，声称这就是伊拉克大规模杀伤性武器的证据。最后，美英两国都承认在伊境内没找到大规模杀伤性武器，称之为情报的失败，但此时伊拉克早已是满目疮痍。这一次，美国动武前，连晃一晃被戏称为装着洗衣粉的白色粉末试管的过程都省了。
没有理由就打出一个理由来。美国宣称进行了“精准打击”，打击的都是叙利亚的化武存放点和实验室等。美国的说法无从证实，但确有外交效果。14日，安理会就俄提出的谴责美英法空袭叙利亚的决议草案时，之前支持俄提出的“先调查、再处理”草案的哈萨克斯坦和埃塞俄比亚弃权，而之前弃权的荷兰、瑞典、科威特、和科特迪瓦投了反对票。证据依旧没有，但西方军事打击已经进行，这些国家的立场也发生了明显变化，这也算是国际政治的生存之道吧。让贾法里怅然的恐怕也有这种残酷到无法直视的国际政治现实吧。
难怪俄罗斯外长拉夫罗夫表示，“在禁化武组织调查前，西方国家对叙利亚发动空袭，是想阻止调查，西方只在媒体和社交网络上证明打击叙利亚是正当的”。
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