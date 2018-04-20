特朗普对“特金会”要价不低 期待取得“世界性成功

据“今日俄罗斯”电视台网站4月18日报道，当日，特朗普在佛罗里达州与日本首相安倍晋三举行的联合记者会上称，美国将“尽一切可能”确保即将与这位朝鲜领导人举行的会谈富有成效。特朗普还说，希望有朝一日韩朝两国能够生活“在安全、繁荣与和平中”。
另据韩国《中央日报》网站4月19日报道，美国总统特朗普当地时间18日表示，“我会竭尽所能把与朝鲜国务委员会委员长金正恩的首脑会谈变成世界性成功”。
报道称，特朗普总统当天在与日本首相安倍的联合记者会上表示：“几周后，我将与金正恩会面商讨半岛无核化议题。这对朝鲜和世界来说都意义重大。”之后他作出上述发言。
他表示：“如果朝鲜以完全、可验证、不可逆的方式完成无核化，朝鲜的未来就会非常光明。这对朝鲜和世界来说都是好事。”
此外据韩国《朝鲜日报》网站4月19日报道，据18日消息称，美国总统特朗普向朝鲜劳动党委员长金正恩提议，在没有陪同人员的情况下，进行“一对一朝核谈判”。
据多位韩国外交消息人士称：“据悉，蓬佩奥会见金正恩确认了无核化意志，并转达了特朗普‘一对一谈判’的提议。”消息人士表示：“特朗普认为，只有尽量减少出席人数，首脑之间的谈判才能取得突破性成果。”消息人士称，朝方对此作何反应目前还没有确切消息。
又据路透社4月18日报道，美国总统特朗普18日说，美国中央情报局局长、国务卿提名人迈克·蓬佩奥上周访问朝鲜并会见了金正恩，两人建立了“良好关系”。
报道称，蓬佩奥是已知的会见过朝鲜领导人金正恩的最高级别美国官员。他在访朝期间讨论了金正恩与特朗普计划中的峰会事宜。
特朗普发推文称：“迈克·蓬佩奥在朝鲜会见了金正恩。会议非常顺利，建立了良好关系。峰会的细节正在制定。无核化对世界是件大好事，但对朝鲜也一样！”
另据法新社4月18日报道，美国总统特朗普18日称赞他的中情局局长与朝鲜领导人举行了一次“伟大的”秘密会谈，他暗示自己与金正恩原本不大可能的会面将继续推进。
特朗普对蓬佩奥赞誉有加。他说，54岁的蓬佩奥的秘密任务进展顺利。“他刚刚离开了朝鲜。与金正恩举行了一次伟大的会谈，与他相处得很好，真的很好。他很聪明，和人相处得很融洽。”
报道称，官员和专家说，尚不清楚金正恩是否愿意完全放弃核武器。
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