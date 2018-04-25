印度拟将“老旧”武器送友邦 多数装备仍在军中服役

《印度快报》网站4月24日发表了题为《印度打算把过时武器装备送给友邦》的报道。
多位消息人士对《印度快报》记者说，为了推动防务合作，政府已责令军队编写一份过时军事装备清单，这些装备会“以最小的成本进行整修”，而后“送”给友邦。
此举似乎让一些陆军和空军高级官员颇感吃惊，他们表示，由于缺少资金，可归为过时一类的武器装备当前大多还在服役。
消息人士说，当前考虑的具体军事平台包括现已过时或即将过时的火炮、装甲车、直升机、海军巡逻载具和雷达系统。
截至目前，印度只给过阿富汗几架二手的米-25武装直升机。印度也曾向一些邻国提供过本国产的较小型武器装备，如巡逻艇等。
政府消息人士对《印度快报》记者说：“我们在与很多国家的接触过程中，特别是在各种高层访问期间，很多友邦都要求给它们赠送二手的军事装备，以供其武装部队使用。”
消息人士还说，提出此类要求的国家包括一些印度洋国家、一些非洲国家以及中亚国家和亚太国家。他们表示，满足这些要求不仅会为深化与这些国家的战略接触铺平道路，还会通过部署训练团队、在印度教授专门课程、供应零部件以及长期在印度进行维修工作等途径维持伙伴关系。
但一位印度空军高级官员对《印度快报》记者说，空军没有多余的直升机可送，因为空军2015年已把3架米-25武装直升机送给了阿富汗。这位官员还说，印度空军仍在使用役龄已达40年的“伯朝拉”地空导弹，这些导弹已过时，但尚未被更换，因为今年的防务预算有限。
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