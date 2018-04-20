德国每年挖出2000吨二战时期炸弹 数万人被迫离家

德国又发现了二战炸弹，这次还是在中央火车站附近，让很多人冒冷汗。
据俄罗斯卫星通讯社报道，建筑工人周二晚上（17日）在柏林中央火车站附近施工时，发现了一枚500公斤的英国制造炸弹。
德国警方称，会在当地时间20日引爆炸弹，在此之前还要对附近区域的居民进行大规模的疏散，包括政府部门、中央火车站、一个陆军医院、自然历史博物馆以及印度尼西亚和乌兹别克斯坦大使馆。
部分航班和公共交通会被中断，限制措施将实行至炸弹引爆工作结束。
一星期前，德国帕德博恩市的一家人在自家花园内发现一1.6吨重炸弹，超过2.6万人必须撤离。
去年8月，柏林北部潘科区普伦茨劳贝格的一处建筑工地在施工过程中，意外发现一枚二战时期苏联空袭留下的大型炸弹，重达100公斤，附近的数间外国使馆和大批居民被连夜疏散。
去年9月，法兰克福在疏散超过6万人后成功拆除了一枚重达1.8吨的哑弹，这是德国二战后发现过的最大一枚遗留炸弹。
此外还有：
2017年5月：5万人从汉诺威撤离，3枚英国制造的炸弹被拆除；
2016年12月：在奥格斯堡超过50000人被疏散，拆除了超过1.8吨的英国炸药；
2015年5月：在科隆发现一吨炸弹后，20000人被迫离开家园。
2012年1月，一名建筑工人在奥伊斯基兴撞上二战遗留的炸弹爆炸，不幸丧生。
无处不在的炸弹，说来就来的撤离，德国人民到底还能不能愉快的生活了……
为什么二战时期遗留炸弹现在才发现？到底有多少炸弹还没有被发现？
据BBC报道，帝国战争博物馆的历史学家马特•布鲁斯南说，“（提前发现）这是不可能知道的，很多都埋在地表以下几十英尺的地方”。
那么，这些未爆炸的炸弹还有危险吗？
布鲁斯南称：“这些炸弹未必会爆炸，但它们的威胁不应被低估。风险在于不可预测性，它们天生就不稳定，而且仍然含有炸药，这就是为什么它们受到如此严重的对待，必须妥善和安全地处理。一旦爆炸，后果不堪设想。”
尽管没有人确切知道还有多少危险潜伏在地下，但由于炸弹在“暗处”，很多仍然完好无损，还是有很大的风险。
尤其是那些在二战期间受到严重轰炸的地区：鲁尔区、科隆、汉堡和柏林等地方的人们估计要胆战心惊了。
更可怕的是，有分析称，这些炸弹会随着老化而变得越来越敏感，外部影响如振动、位置或温度变化都可能导致它们爆炸。
比如之前确实发生过炸弹伤人事件。
2010年6月，在哥廷根的常规炸弹处理中，3人死亡，2人重伤；1994年在柏林，一枚炸弹在建筑坑内爆炸，造成3名建筑工人死亡，几座建筑物和汽车严重受损。
第二次世界大战结束时，德国损失惨重，很多城市随处可见巨大的碎石堆和荒地，柏林、德累斯顿、科隆等很多大城市都被猛烈轰炸甚至被夷为平地。
据报道，在1940年至1945年期间，在柏林发生的近400次空袭中，美国和英国轰炸机共同在这座城市投下了约7万吨炸弹。
发现炸弹已经成为德国人的日常。柏林拥有300万人口，也拥有最先进的拆弹部队。
二战结束后70多年里，德国每年都会发现超过2000吨活体炸弹和弹药。
有的是被渔民打渔时捞起来的，有的是在道路施工期间被挖掘机挖出来的，有的干脆是农民无意中在农田中发现的。
估计很多德国人都见怪不怪了。
战争的遗留伤害也同样在英国发生，在二战期间，德国空军进行85次重大突袭，向伦敦投下了24000吨高爆炸药。
所以，发现炸弹在英国也是常事，尤其在格拉斯哥，南安普顿，朴茨茅斯，谢菲尔德等这些主要被袭击城市。
英国建筑业研究和信息协会表示，估计在2006年至2008年期间，从英国建筑工地上移除了15000件爆炸物，包括未爆炸的炸弹，小型迫击炮弹和手榴弹。
但至今还有很多没有被发现。
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