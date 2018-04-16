排拒留学生 美国遏制中国又一招

美国国会科学与太空科技委员会本月11日举行听证会，提出要预防中国留学生窃取美国科研成果。联邦调查局长雷尔2月份称中国留学生构成间谍威胁，总统特朗普上月宣布对中国进口铝钢提高关税的同时，亦考虑限制中国留学生签证。各种迹象表明，美国将以中国留学生签证为筹码，与中国较量，不过，减少中国留学生数目未必就会减慢中国人才累积，长远还会影响到两国的文化交流。
特朗普政府上台之后，全面针对中国崛起，全方位吹起进攻号角，军事上、外交上以及经贸上，都是明刀明枪的举动，虽然特朗普每每在发动新一轮进攻的同时，都声称跟习近平关系良好，十分尊重「习主席」，但司马昭之心路人皆见。
中美两国对垒是国家层面的交锋，而文化交往毕竟属民间交流范畴，中国实行改革开放之初，邓小平1979年访美，两国第一个共识就是恢复文化交流，当年美国对中国发出523个留学生签证，到2016年有35万名中国学生在美就读，从中可见两国在文化交流方面的紧密程度。
美国每年有100万外国留学生，为美国带来369亿美元收益，亦为美国提供45万个就业职位，其中中国留学生人数占三分之一，经济贡献120亿美元。自从特朗普上台后，发出留学生签证的数量减少了17%，打破了911事件以后连续11年持续增加的势头，首次出现新生注册人数下降。原因包括特朗普对伊斯兰国家的旅游限制令；美国白人至上的思潮泛滥，导致针对外国人的暴力事件增加；以及各级官员不断发出怀疑伊朗和中国留学生有间谍嫌疑的言论。
美国当局或许不稀罕这区区的经济收益，但中国留学生以聪颖与勤劳见称，大学晚上灯火通明的实验室里，多半有中国留学生身影，美国很多重大的科研突破，都有中国留学生的功劳，中国学生到了美国，完成学业后未必一定回国，部分会留在美国发展，作出贡献。
美国的情报机关或许可以找出几个零星的案例，说明有中国留学生将研究成果带回中国，但如今在美留学的中国留学生，自费学生占九成，他们考虑的是个人发展前途，攻读本科的比例，3年前已经超过研究生的人数，他们并无窃取情报的能力。间谍窃取情报是国家行为，即使有也属个别事件，美国是一个成熟国家，目前出现从总统到联邦调查局长，以及国会的委员会出面要求关注中国留学生间谍行为，一点也不寻常，由美国重返亚太到近期向中国叫打贸易战，处处看到美国遏制中国崛起之企图。
国际的竞争，美国军事上仍占绝对优势，中国只能逐步靠自己追上，中国已经不缺乏资金，但在科技上相对于美国整体上仍然落后，国人自费出国学习，掌握了科技及管理的技能，回国发展转化成经济实力。而各个方面的竞争都需要人才去创造与管理，人才之争是今后国际实力竞争之本。中国很多留学生都有毕业后留在美国发展的意向，但毕竟中国的发展机会愈来愈多，现在留学生学成回国的比率已达八成多，他们当中，有在美国工作了一段时间，带着管理经验回国的，也有在科研机构从事了研究一段长时间，带着对科研领域的未来发展方向或者构思回国的，这些人才回到中国，对国家的整体实力提升，做出很大的贡献。美国人实际的忧虑也在于此。
中共建政之初回国的留学生，很多是具有爱国情怀的，但也有是因为在美国受到歧视而回国的，无论是什么原因，这批留学生回国之后的确为国家发展作出巨大贡献，其中原子弹和氢弹的研制，就有那时回国留学生的智慧与汗水。可以理解，正正是这些历史片段，让特朗普和国会议员，担心美国是在替中国培养人才。
其实，国家之间人员往来愈频繁，交流的机会愈多，就会更明白对方的历史文化，冲突误判的机会相应减少，现在美国藉口中国留学生从事间谍，打算以限制手段从源头上减少留学生人数，说到底实在是狭隘的思想在作祟，不单无助两国的思想文化交流，就是对美国本身而言，也肯定得不偿失，会错失许多珍贵人才贡献其聪明才智的机会。（路透社）
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