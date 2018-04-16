词人林夕劝香港人别再乱喊"台湾好幸福"

时至今日，看一些香港人看来，看能还会觉得“台湾很幸福”，但实际在地过生活，看到日常风景后，这种固有印象恐怕就要改观了。对此，香港作家、著名音乐词人林夕表示，2年前，自己开始在台北香港过双城生活，继而开始知道食安问题、“一例一休”及22k薪水。他说，易地思考、将心比心背后付出的代价，不敢再轻易喊：“台湾好幸福”，他同时也劝香港朋友别再说“东西好便宜喔”。
林夕昨(14)日在岛内平面媒体撰文表示，5、6年前接受台湾媒体访问，对台湾的主观印象就是“台湾很幸福”，认为台湾有全世界最好喝的茶、最好吃的米饭，而且吃下去很安心。
但两年多前开始双城生活，台湾香港两边各有一个家，才真正活在台北，理解了一般香港过客难以深入的台湾经验。譬如食安问题，香港因黑心油、黑心食材比台湾黑的更早更黑，忙着黑自家的，就忘了比较灰的，黑白就没那么分明。
林夕再举例说，“一例一休”、修“劳基法”本来只是很热很大的议题，当他留意到常去的餐厅打烊时间有变，跟顾店的聊到工时问题，这些新闻就不只是新闻，以后很多话就不会轻易说出口，例如“台湾很幸福”。
香港人普遍羡慕台湾的食，衣、住、行，以吃来说，来这边吃香喝辣，香港要吃到同等丰盛满意，代价几乎等于新台币直接变港币，不用折算，就是说，四分一价钱而已。旅台人士的口头禅也是“好便宜喔”。但如今林夕指出，点这个赞，也可能傻呼呼的点了另一个死穴;22K、28K乃至于承诺的梦想的3XK，是支撑这句“好便宜喔”的代价。
林夕认为，物价便宜对旅游业有帮助，但不见得对劳工有成正比的帮助。以为是衷心赞美，香港人口中的蜂蜜，不小心反变成台湾朋友的盐巴。
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