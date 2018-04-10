习近平博鳌谈话后，亚洲和美国股市均反弹

美国股指期货周二上扬，亚洲股市反弹，避险货币日圆则下跌，因中国国家主席习近平承诺将降低汽车等产品的进口关税，帮助缓解了投资者对中美贸易争端升级的担忧。
习近平周二在博鳌亚洲论坛上发表主题演讲称，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。中国将大幅度放宽市场准入，放宽汽车行业外资股比限制，保护在华外企业合法知识产权。
“他的讲话似乎已经涵盖美国提出的所有主要议题，包括知识产权保护和开放国内市场，”摩根大通资产管理的全球市场策略师Yoshinori Shigemi表示。
“习近平将球抛到了美国的半场，但看起来中国正为与美国达成协议打下基础。”
在股市，E-迷你标普500指数期货一度上涨多达1.5%，最新上扬1%。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数扳回盘初跌幅，上涨0.7%。
日股日经指数.N225攀升1.1%，运输类股大涨。丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)分别扬升1.9%和2.1%，二者在中国都有业务。
“总的来说，讲话似乎表明他们准备以较为缓和的态度来对待美国，”瑞穗银行驻新加坡经济与策略主管Vishnu Varathan说。
“最终的感觉是，政治动因将让双方坐到谈判桌前来。”
随着冒险意愿改善，避险货币及资产回落。
美国10年期公债价格下跌，收益率上涨2个基点至2.805%。金价XAU=下跌约0.2%。
避险日圆全面走低，美元兑日圆JPY=上涨0.3%至107.14，欧元兑日圆则创下四周高点。
澳元兑日圆上涨0.8%至三周高位82.94日圆。澳元兑美元AUD=D3上涨0.4%至0.7729美元。
悉尼西太平洋银行汇市策略师Sean Callow表示，”习主席已经引爆风险资产涨势，若美国能够对保护主义言论自我克制一段时间，这波涨势或许能够站稳脚跟。”
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