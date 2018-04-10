习近平承诺进一步开放经济，年内降低关税

博鳌讯，中国国家主席习近平星期二承诺，中国将进一步开放经济，并在年内降低包括进口汽车在内的产品的关税。习近平的谈话被视为中美贸易紧张之际的缓解之举。
习近平谈话之后，美国股指期货上扬，亚洲股市反弹，避险货币日圆则下跌，投资者认为习近平承诺将降低汽车等产品的进口关税，帮助缓解了投资者对中美贸易争端升级的担忧。
习近平周二在博鳌亚洲论坛上发表主题演讲称，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。中国将大幅度放宽市场准入，放宽汽车行业外资股比限制，保护在华外企业合法知识产权。
市场准入是中国的贸易伙伴最主要的投诉点，也是美国总统特朗普政府的争论焦点，特朗普威胁要对中国产品增加关税。
习近平表示，今年将推出几项有标志意义的举措，在服务业特别是金融业方面，去年年底宣布的放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大措施要确保落地，放宽外资金融机构设立限制，扩大外资金融机构在华业务范围，拓宽中外金融市场合作领域。
他指出，中国在制造业方面，目前已基本开放，保留限制的主要是汽车、船舶、飞机等少数行业，现在这些行业已经具备开放基础，下一步要尽快放宽外资股比限制特别是汽车行业外资限制。
“这些对外开放重大举措，我们将尽快使之落地，宜早不宜迟，宜快不宜慢。”习近平称，努力让开放成果及早惠及中国企业和人民，及早惠及世界各国企业和人民。
他称，中国将创造更有吸引力的投资环境。今年上半年将完成修订外商投资负面清单工作，全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度。
今年将重新组建国家知识产权局，完善加大执法力度，把违法成本显着提上去，把法律威慑作用充分发挥出来。同时，鼓励中外企业开展正常技术交流合作，保护在华外企业合法知识产权；希望外国政府加强对中国知识产权的保护。
习近平在谈话中还说，冷战思维、零和博弈愈发陈旧落伍，妄自尊大或独善其身只能四处碰壁。只有坚持和平发展、携手合作，才能真正实现共赢、多赢。
2013年以来，中国官员一直承诺放松汽车行业中外合资企业的限制，以让外国公司可持有多数股份。
今年1月，中国现任副总理刘鹤在世界经济论坛上说，中国今年将推出更多开放举措，有序地降低汽车关税。
“他的讲话似乎已经涵盖美国提出的所有主要议题，包括知识产权保护和开放国内市场，”摩根大通资产管理的全球市场策略师Yoshinori Shigemi表示。
“习近平将球抛到了美国的半场，但看起来中国正为与美国达成协议打下基础。”
在股市，E-迷你标普500指数期货一度上涨多达1.5%，最新上扬1%。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数扳回盘初跌幅，上涨0.7%。
日股日经指数.N225攀升1.1%，运输类股大涨。丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)分别扬升1.9%和2.1%，二者在中国都有业务。
“总的来说，讲话似乎表明他们准备以较为缓和的态度来对待美国，”瑞穗银行驻新加坡经济与策略主管Vishnu Varathan说。
“最终的感觉是，政治动因将让双方坐到谈判桌前来。”
随着冒险意愿改善，避险货币及资产回落。
美国10年期公债价格下跌，收益率上涨2个基点至2.805%。金价XAU=下跌约0.2%。
避险日圆全面走低，美元兑日圆JPY=上涨0.3%至107.14，欧元兑日圆则创下四周高点。
澳元兑日圆上涨0.8%至三周高位82.94日圆。澳元兑美元AUD=D3上涨0.4%至0.7729美元。
悉尼西太平洋银行汇市策略师Sean Callow表示，”习主席已经引爆风险资产涨势，若美国能够对保护主义言论自我克制一段时间，这波涨势或许能够站稳脚跟。”
习近平说：“中国不以追求贸易顺差为目标，真诚希望扩大进口，促进经常项目收支平衡。”
习近平指出，今年将相当幅度降低汽车进口关税，同时降低部分其他产品进口关税，努力增加人民群众需求比较集中的特色优势产品进口，加快加入世界贸易组织《政府采购协定》进程。
“我们希望发达国家对正常合理的高技术产品贸易停止人为设限，放宽对华高技术产品出口管制。”他说道。
他并强调，无论中国发展到什么程度，都不会威胁谁，都不会颠覆现行国际体系，都不会谋求建立势力范围。
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