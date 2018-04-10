美威胁48小时内对叙动武 俄军被曝已处战备状态

日前，叙利亚发生了化武袭击，美国等西方各国第一时间指责叙利亚政府军实施了此次袭击，美国总统特朗普直言将考虑欲对叙动武，对此，俄驻联合国常驻代表涅边贾警告称，“如果美国对叙利亚动武，将面临严重的后果”。俄媒曝光称，俄罗斯陆海空已经处于“战备”状态。
4月9日，美国总统特朗普在与政府成员会面时，谴责叙利亚杜马市发生的化武袭击事件，并称此事太可怕了。他说：“我们将在随后的24到48小时内做出对叙利亚是否采取回击行动的决定。不排除军事打击的可能性。我们会搞清楚，这是俄罗斯人做的，还是叙利亚做的，或是伊朗做的，或许是他们一起做的。”
俄罗斯《观点报》10日报道称，伊朗记者Babak Tagwai在自己的推特中称：“‘唐纳德•库克’号导弹驱逐舰目前位于地中海东部，离塔尔图斯100公里，可能使用60枚‘战斧’巡航导弹对叙利亚实施打击。”
针对美国准备对叙利亚动武的计划，俄罗斯也做好了准备。
对此，俄新社10日援引土耳其《自由报》报道称，俄罗斯战机至少4次飞过位于地中海东部的美国“唐纳德•库克”号导弹驱逐舰上空，以对这艘军舰进行监视。
俄驻联合国常驻代表涅边贾警告称，如果美国对叙利亚动武，将面临严重的后果。
他说：“通过相关渠道，我们已经向美国方面提出，俄罗斯军人是应叙利亚合法政府要求前往叙利亚的，如果美国以虚假借口对叙利亚动武可能导致严重的后果。”
他呼吁西方政治家制止挑衅全球安全的鲁莽行为。西方领导人没有被授权担任世界宪兵的角色。
另外，俄罗斯《观点报》10日在题为《‘化武歇斯底里’把世界置于俄美之间军事冲突的边缘》文章中称，西方国家威胁因叙利亚杜马市化武事件而对叙利亚实施军事打击，俄罗斯在陆、海、空三方面已经处于“战备”状态。
报道称，俄罗斯部署在叙利亚的S-400和其他陆基防空导弹系统提高了战备等级；俄海军在地中海东部的潜艇也处于一级战备状态；2架苏-30SM战机在地中海地区进行巡航，以监视这一地区美国军舰的活动。
报道称，俄美在叙利亚面临直接发生军事冲突的危险。
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