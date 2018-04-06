美国3家大豆协会：大豆农场主面临毁灭性影响

中美贸易摩擦升级，中国祭出大豆这一“杀手锏”。美国3家大豆相关协会发表联合声明对此表示担忧，称这将会给美国所有的大豆农场主造成毁灭性（devastating）的影响。
当地时间4月3日下午（北京时间4月4日上午），美国政府发布了加征关税的商品清单，拟对中国输美的1333项500亿美元的商品加征25%的关税。4月4日下午，国务院关税税则委员会决定，对原产于美国的大豆、汽车等106项商品加征25%的关税。实施日期将视美国政府对中国商品加征关税实施情况，另行公布。
当地时间4月4日，美国大豆协会（American Soybean Association，ASA）、美国大豆出口协会（U.S。 Soybean Export Council，USSEC）、美国大豆基金会（United Soybean Board，USB）在美国大豆基金会网站联合发布上述声明。
“自提及有可能对中国加征关税，美国大豆协会就在不断表示对此高度担忧。现在，这已经不再是一种假设，向美国输华大豆征收25%的关税将会给每一个大豆农民产生毁灭性的影响，”美国大豆协会主席约翰•海斯多夫（John Heisdorffer）在上述声明中说，“我们坚信通过增强竞争力，大豆能够帮助减少贸易逆差，而且我们将继续与美国大豆基金会和美国大豆出口协会一起来证实如何实现这一目标。”
上述声明提到，“美国大豆产业拥有在中国36年的发展，一直积极地通过投资和项目合作的方式来支持中国实现可持续的粮食安全和食品安全的目标。”美国大豆出口协会主席、来自阿肯萨斯州纽波特的大豆农民海德睿（Derek Haigwood）说，“美国大豆农场主和出口商应该明白，美国大豆出口协会将会继续代表他们，努力提升美国大豆产品的全球需求并拓宽美国大豆产品在中国和其他地区的市场渠道。”
当地时间4月4日，美国大豆协会也单独在官网再次表达了对美国与大豆最大客户贸易战升级的极度沮丧，并呼吁白宫重新考虑这种报复的关税。海斯多夫称，“我们一直在警告美国政府和国会议员，加征关税会出现这种情况。不幸的是，此前的警告并没能为数十万受这些关税影响的大豆农场主提供任何安慰。”
海斯多夫在声明中称，“截至今天（当地时间4月4日）早晨，大豆期货已经下跌近40美分/蒲式耳。预计2018年的作物产量为43亿蒲式耳，今天早晨豆农损失了17.2亿美元。这些农场主失去的钱，原本是完全可以避免的。”
“我们感到遗憾的是，政府无法以不需要使用关税的方式来对付中国的知识产权和信息技术政策。我们还没有收到政府对3月12日致信特朗普总统的回信。当时信中讨论了政府如何通过让大豆农场主、其他农业部门合作，以提高竞争力而不是设置壁垒来寻找减少贸易赤字的方法。”
海斯多夫称，“不过，现在还有时间扭转这种损害，政府仍然可以通过撤销导致这种报复的关税来为农民提供服务。因为中国方面表示，这25%的关税只会根据美国实施的情况而生效。所以我们呼吁特朗普总统以建设性的态度与中国洽谈，而不是惩罚性的。”
实际上，在中国还未将大豆列入关税反击清单时，美国大豆行业一些人士就已开始担心该行业终究会在两国贸易摩擦中遭受冲击。焦虑的美国农业界早已在采取行动，除了通过国会持续对特朗普政府施压外，还在福克斯等电视频道的黄金时段加大广告投放力度，目标受众是特朗普本人。
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