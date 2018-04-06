泰国机场又现“内鬼” 安检员传送带上偷现金

据英国《每日邮报》报道，一名机场安保人员被监控拍下行窃录像。而他偷窃的对象竟是一位89岁的游客。
事件发生在4月3日晚上，在泰国曼谷的素万那普国际机场，一位身体状况欠佳的度假者被监控拍到似乎有背部问题，录像显示，该游客将口袋内的物品放在了传送带上的红色托盘内。
在该名美国游客穿过X光机后不久，25岁的安检员他纳开始在他的钱包内搜寻现金。
监控显示，该名安检员戴着白色手套，一边在红色托盘里乱翻，一边左顾右盼，随后，他将钱包内的6000泰铢现金（约合人民币1212元）放进了自己的口袋。
接着，这名监守自盗的安检员自以为能逃脱监控探头的拍摄，泰然自若地继续等待下一名乘客，准备协助安检。
然而就在几分钟后，89岁的美国游客意识到钱包内的现金失窃，并且就是在安检过程中丢失的。
警方随即逮捕了该安检员，并在其身上发现了丢失的现金。
起初，安检员试图否认他的偷盗罪行，但在面对铁证如山的监控录像时终于供认。而今，他已经被机场解雇。
该安检员表示，偷窃是因为需要这笔钱返乡，由于每天上下班通勤的费用很高，因此没有存下足够的钱。此外，他还声称自己是残疾人，不得已才偷窃。
目前他纳被拘留在机场的拘留室，而他偷窃的现金也在乘客登机前予以返还。
机场负责人吉迪蓬表示，“我们做的第一件事就是致电安保公司的管理层，以知悉事件进展。尽管目前机场的安全措施已经符合国际标准，安保公司必须招聘合格的员工来机场工作。而在乘客登机前，被盗财务很快就被送回他手中。”
无独有偶，就在不久前的3月12日，该机场的监控录像就拍到一名女性安检人员偷窃中国旅客4000元现金的过程。
监控显示，一名来自中国的女性乘客将包放入传送带后，穿过安检门做人身安检，而女安检员在传送带上进行开包检查。她在包内发现现金后，调换了篮子的顺序，将包放在自己身旁，接着用白色袋子打掩护，将现金装进了自己的口袋。
监控显示，该名女安检员与他纳的作案手法如出一辙，都是在乘客穿过安检门进行人身检查时，利用视觉盲区盗取了传送带上的财物。
而被盗的中国旅客在候机室才发现自己丢失了财物，在联系机场管理人员后，最终通过监控录像抓出了“内鬼”。
警方称，涉案的女安检员26岁，已经在机场工作两年。被捕后她承认了犯罪事实，但坚称自己因心情不好而突然起意偷盗，并且为首次。但机场负责人吉迪蓬则怀疑涉案安检员的说法，他表示该安检员的盗窃手法专业，并且知晓如何避开摄像头。随后，机场联系了安保公司更换了新的工作人员，并要求他们加强员工管理，防止监守自盗行为发生。
然而，就在安保公司更换了新的工作人员后还不到一个月，素万那普国际机场的安检人员再现“内鬼”。
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