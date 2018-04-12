全球债务去年升至237万亿美元 十年增70多万亿美元

据彭博新闻社网站4月10日报道，在成熟市场中，比利时、加拿大、法国、卢森堡、挪威、瑞典和瑞士的家庭债务占国内生产总值（GDP）比重均创下历史新高。在全球利率开始走高的背景下，这是一个令人担忧的迹象。爱尔兰和意大利是仅有的两个家庭债务占GDP比重低于50%的主要发达国家。
不过，随着世界经济增速加快，全球债务占GDP比重已经连续5个季度下降。根据国际金融协会的数据，这一比重现在约为317.8%，较2016年第三季度的历史高位下降了4个百分点。
在新兴市场中，韩国的家庭债务与GDP接近于持平，占比为94.6%。
另据美国《华尔街日报》网站4月9日报道，根据国际清算银行的数据，过去10年，欧元区企业和家庭承担的债务增长了约12个百分点，占到GDP的160%。同期，美国私营部门的债务下降了约14个百分点，降至GDP的152%。
报道称，这种借贷热潮被认为是欧洲央行将近10年来的低息贷款政策带来的一个负面影响，该央行将利率降至零以下，并购买债券以刺激因负债过多引发危机并由此受到影响的经济体。
随着欧洲央行采取行动废除这些政策，他们促成的债务可能会损害杠杆率过高的公司和消费者，损害该地区现在正在快速发展的经济。不断上升的利率使个人和企业更难借款并偿还现有债务，从而限制了他们的消费和投资能力，并使一些企业陷入破产境地。
德国商业银行首席经济学家约尔格·克雷默说：“自2008年以来，欧元区的私人债务占GDP的比例没有出现实质性下降，这一点非同寻常。”
报道称，但各国的监管机构越来越担心，低利率可能在助长不可持续的资产价格泡沫。通过对借贷施加限制，他们现在希望阻止家庭和企业承担只是因为利率低才有可持续性的债务。在欧元区这样的货币联盟中这一点尤为重要，因为各国面临着不同的商业周期，却无法通过设定利率来冷却或刺激经济。
华盛顿彼得森国际经济研究所所长亚当·波森说：“房地产价格总是比其他形式的资产价格更令人担忧。”这是因为这个行业的规模及其对更广泛的金融体系的重要性。
报道称，企业也大肆举债经营。今年1月，欧元区企业贷款创下自金融危机以来的最大增幅，同比上升3.4%。当然，政策制定者希望企业借贷以便投资。但他们担心，低借贷成本可能会鼓励对靠低利率盈利的项目进行投资，而随着利率上升，此类贷款可能会带来不良后果。
欧洲央行行长马里奥·德拉吉为低利率政策辩护称，这促进了地方经济并创造了就业。
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