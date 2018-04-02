34岁美女相亲被讽像“郊区房”？女摄影师拍摄中国“残酷”的婚姻市场

港媒称，中国摄影师郭盈光去年夏天去上海市区的相亲角相亲，她被不断地问同一个问题：“你多大年纪了？”
据香港《南华早报》3月25日报道，郭盈光，34岁，许多经常在周末去著名的上海人民公园帮自己孩子相亲的父母，都觉得她太老了。
一位中年男子甚至把她比作房产，声称她就像是在郊区的一个漂亮的房子，外表好看，但年龄太大。
报道称，郭盈光用隐藏的摄像机拍摄了一些家长的评论，随后该视频在社交媒体上被观看超过1400万次。
报道称，在她的拍摄中一位男士问她，“获得硕士学位的用处有多大？学士学位就足够了。就像那句老话说的那样‘女子无才便是德’”。郭盈光在纸上写了一个自己的介绍，提到她在伦敦学习后获得了硕士学位，结果被这位男士嘲讽。
“我站在那里，听他们谈论我。我觉得这个世界既残忍又残酷。在他们看来，我是没有价值的。”郭盈光说。
报道称，郭盈光在相亲角的经历也促使她拍摄了一系列以“计划中的婚姻”和“剩女”为主题的摄影和艺术项目。
报道称，她在两年多的时间里去了相亲角十多次，并制作了一本名为《顺从的幸福》的照片集。
她的作品展示了公园宁静的自然环境，并配上了一些皱眉的中年男人和女人的照片，他们手里拿着广告，向他们孩子潜在的约会对象炫耀。
报道称，郭盈光的作品概括了中国人对婚姻和女性的两种截然不同的看法之间的冲突：一种观点认为，女性为了获得幸福需要结婚；另一种观点则认为女性可以创造她们自己有价值和意义的生活。
报道称，郭盈光的视频引起了中国那些受教育程度较高、旅游经验丰富、且财务独立的女性的强烈共鸣，她们认为自己不一定要进入婚姻市场，她们的价值并不是由年龄来决定的。
一位网友在社交媒体上评论郭盈光的作品时说，老年人即使过了一辈子也不懂这个概念，每个人都是一个个体，而一个由从众而形成的婚姻，其结果永远不会幸福。
报道称，郭盈光在30岁时决定到伦敦学习艺术之前，曾在《中国日报》和路透社当过摄影记者。
她的男朋友在交往了9年之后和她分手，而她自己也很难过。
郭盈光说：“我在床上躺了好几天，盯着天花板，想我的人生或许结束了。”
最终，她意识到，关系的终结意味着她可以追求其他抱负。
她提高了自己的英语能力，并获得了在伦敦学习两年的机会。
郭盈光在英国首都受到了她结识的勇敢、自由奔放的女性的启发。她说：“我想让更多的女性知道，你不必在意别人的想法，你有权过上自己的生活。唯一可以判断我们的人只有我们自己。”
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