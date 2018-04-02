印度持续增兵中印边境地区：加强巡逻 新建医院

印媒称，在洞朗对峙之后，印度在与中国接壤的边境地带增加了部队部署，并大大增强了巡逻。
据印度报业托拉斯网站3月31日报道，印度军方官员说，印度还在加强监视机制，以便对中国在战略敏感的西藏边境地带的活动保持密切关注，甚至定期部署直升机进行侦察。
他们表示，印度一直专注于控制险恶地形——包括海拔高度超过17000英尺（约合5182米——本网注）的积雪覆盖的山脉和河流通道。
一位驻守在印度与中国西藏地区交界的最东端村庄基比图的陆军军官说：“洞朗对峙后，我们大幅强化了活动。我们已经做好应对任何挑战的充分准备。”
这位官员说，陆军一直在加强其远程巡逻队，在这些巡逻队中，士兵分组进行15到30天的巡逻。这是维持实际控制线的总体策略的一部分。
这位官员还说，中国一直在加强在与印度接壤的边界地带——特别是西藏地区——的基础设施开发，因此印度需要加强其公路网，以便快速调动部队。
报道称，由于连接洛希特河东西两岸的唯一公路在每年绝大部分时间里都因山体滑坡而封闭，所以印度陆军使用一座悬索桥将其军用给养送到基比图哨所。
报道称，中国一直在与印度接壤的边境地带铺设新公路，并改善其整体基础设施。
另据《印度斯坦时报》网站3月31日报道，据了解内情的几位官员透露，印度不仅将在中印边境地区增强军事能力，还要在一些战略要地新建医疗设施，提高前沿地区医院的收治能力，为军队提供更好的医疗服务。
官员说，东部司令部辖区将在未来三年新建三家医院，合计增加475个床位，同时还将升级两所医疗设施，作为提升中印边境地区医院收治能力的总体计划的一部分。
总部位于加尔各答的东部司令部辖区的新医院将分别建在巴纳格尔（西孟加拉邦）、兰格伯哈尔（那加兰邦）和利卡巴利（阿萨姆邦）。
报道称，印度正加强在东部边境的兵力部署，在巴纳格尔新建一支山地打击军，并在前线地区部署苏-30战斗机和武装直升机。军方还重新启用了靠近边境地区的一系列前沿机场，在东部边境部署超音速巡航导弹，并计划部署特种行动飞机。
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