西班牙一大学新闻系85%学生是中国人 多数不懂西班牙语

西媒称，西班牙马德里康普顿斯大学新闻专业的120名研究生中有102名是中国人，占到总数的85%。
据西班牙《国家报》3月28日报道，除了中国人，只有15名西班牙学生，此外还有分别来自希腊、德国和多米尼加共和国的3名学生。而且大多数非中国学生都不到教室上课，而选择在家完成论文，因为这个专业没有考试。他们抱怨课堂上的教学水平较低，很多中国学生根本听不懂西班牙语。
报道称，负责教授政治传播学的是记者克拉韦罗。在邻近学期结束的一堂课上，他主要的任务就是解答学生在撰写毕业论文时遇到的疑问。
据报道，克拉韦罗教授偶尔会在课堂上讲一两个小笑话，但只有西班牙学生能够听懂。大多数中国学生对西班牙的政体和地理情况知之甚少。他有时不得不就一个问题解释多次，课堂的节奏明显放慢了。他在接受采访时说，开学后第一节课时他问全班有多少人懂西班牙语，只有3人举起了手。而且从开学到期末情况并没有好转。
报道称，一个西班牙学生表示自己感觉受到了欺骗，因为教授在课堂上根本不能集中精力传授专业知识，而是把时间都浪费在解释西班牙的涵义、本地风土人情和新闻基础知识上面。
西班牙学生表示这并不是排外情绪在作祟，令他们真正感到不满的是无法在课堂上学到真才实学。一名学生认为自己有义务告知这些中国学生到西班牙学习新闻专业意味着什么，而不希望他们浪费时间和金钱。这名学生说：“无论他们是中国人、俄罗斯人还是意大利人，我们都无所谓，但是他们必须具备良好的西班牙语听说能力。”
报道称，但也有学生和教授持不同看法。一位教授赞扬中国学生刻苦努力，只是他们应当设法尽快融入本地文化。他说，有些中国学生正在攻读博士学位，在没有受到任何优待的情况下成绩非常出色。
少数能够讲流利西班牙语的中国学生之一在接受采访时表示，在中国研究生学业需要三年才能完成，而在西班牙仅需一年，而且还可以练习语言。但中国学生付出的代价也更高。2015年西班牙大学学费上调之后，外国学生需要支付的学费接近本地学生的两倍。
报道称，据马德里康普顿斯大学统计，2017年该校共有2045名中国学生。根据该校官网上的规定，要想在该校攻读研究生，必须具有本科学历，同时具有相当的西班牙语语言水平。但据数位不愿透露姓名的教授称，这些规定并没有得到严格执行。有的教授表示，虽然有些中国学生非常刻苦，但还有些学生几乎不能从课堂上受益。不过校方表示尚未接到相关投诉，很多中国学生对该校的课程感兴趣，而且其中不少人都非常出色。
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