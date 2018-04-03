中国打造全球最大播云工程 美媒：清洁高效的魔术表演

美媒称，五年前，中国是全世界最喜欢使用播云催化剂的国家，利用火箭向空中发射或从飞机上向空中播撒播云催化剂。中国当时每年制造的人工降雨量达550亿吨，并计划将人工降雨量增加3倍。如今，据称中国已拥有能改变天气的新技术，并正着手规划该国最大的人工降雨工程。
美国石英财经网站3月30日援引香港《南华早报》报道，中国计划利用中国航天科技集团有限公司开发的一套系统，在西藏陡峭的山坡上修建燃烧室，这些燃烧室将使用一种固体燃料，燃烧过程将形成向空中翻腾扩散的碘化银喷雾。就像从飞机上播撒的小颗粒一样，这些微粒将为水蒸气提供凝聚核，从而形成云，这些云将带来降雨。一个燃烧室可以制造一个覆盖5公里区域的云带。
报道称，之所以选择青藏高原，是因为其对水供应具有巨大影响。气候模型预测，随着气温升高以及地区降雨量减少，青藏高原将遭遇严重干旱。青藏高原对中国众多地区以及亚洲大片地区的水供应至关重要，青藏高原的冰川和湖泊为黄河、长江、湄公河以及其他流经中国、印度、尼泊尔等国的主要河流提供了水源。
据报道，这些燃烧室“燃烧燃料时就像火箭引擎一样清洁和高效，仅释放出水蒸气和二氧化碳，这使得它们甚至适用于环境保护区”。
媒体3月报道的这项计划将是全世界规模最大的播云工程，该计划旨在在面积达160万平方公里的地区——面积大致相当于西班牙的3倍——上空实施强制性降雨和降雪。
一名研究人员说：“超过500台燃烧装置已被安设在西藏、新疆和其他地区的陡坡上，用以开展实验，我们收集的数据显示出非常有前景的结果。有时，在我们启动燃烧室后，雪花几乎立刻就开始飘落，这就像站在魔术表演的舞台上一样。”
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