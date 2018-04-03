“投毒门”调查扑朔迷离 俄向禁化武组织要答案

美媒称，俄罗斯外交部1日要求禁止化学武器组织（OPCW）提供俄罗斯前间谍及其女儿在英国被毒害事件进行调查的情况。
据美联社4月1日报道，俄外交部向OPCW递交了一张问题清单，其中包括英国向OPCW寻求了何种帮助，以及采用了何种采样程序来收集导致谢尔盖·斯克里帕尔及其女儿尤利娅中毒的物质。此前，英国请求一个包括OPCW代表在内的专家组分析导致中毒的化学物质。英国称所使用的是苏联制造的神经毒剂“诺维乔克”，并称此事很有可能是俄罗斯所为，但莫斯科坚决否认。
报道称，在俄外交部提出这一要求的同一天，被美国驱逐的俄外交官及其家属搭乘两架飞机回到莫斯科，这是3月4日斯克里帕尔及其女儿遭毒害事件的国际余波之一。
报道表示，美国要求60名俄外交官离境，此前英国和多个盟国已经下令实施一波类似的驱逐行动，20多个国家和北约已经驱逐俄外交官以支持英国。对于这些国家，俄已下令将驱逐同等数量的外交官，并要求英国减少驻莫斯科使馆的外交官人数，与目前俄驻伦敦使馆的外交官人数保持一致。
报道称，俄一直抱怨英国没有提供证据证明俄罗斯参与此事以及所使用的是俄罗斯研发的神经毒剂。俄外交部4月30日还向英国和法国相关部门递交了问题，它没有说如果有关方面没有回答这些问题或只回答一部分问题，俄可能采取什么行动。
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