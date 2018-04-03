法媒文章：美国国内面临50年前“同样的恶魔”

法媒称，50年后的今天，美国面临着和1968年同样的恶魔：军队陷入没完没了的战争，大学生怒火中烧，女性起来反对性别歧视，黑人运动员谴责警察种族主义。
据法新社4月1日报道，堪萨斯大学历史学教授戴维·法伯表示：“谋杀、骚乱、反抗、示威、无序与混乱：我们在1968年经历过的那些不同寻常的冲击现在仍有现实性。”
1968年发生了两起震动全美国的谋杀。当年4月4日在孟菲斯，美国民权运动领袖马丁·路德·金被一名支持种族隔离的白人枪杀。6月5日在洛杉矶，参议员罗伯特·肯尼迪在赢得加州的民主党初选胜利当晚被一名巴勒斯坦人枪击后不治身亡。
黑人牧师金的遇害引发了包括华盛顿在内的美国大城市的骚乱。肯尼迪的遇刺导致共和党人理查德·尼克松最终成为美国总统。
报道称，美国国内也掀起了反越南战争浪潮。在2001年的阿富汗战争之前，越南战争一直是美国陷入时间最长的一场冲突。
哥伦比亚大学的托德·吉特林指出，阿富汗战争并未在美国国内引发同样的抗议，部分原因来自于9·11恐怖袭击，另一部分原因在于1973年美国取消了征兵制。
不过，2018年的美国大学生有另外一个引发抗议的理由：每年导致约3万人被害的枪械问题。在致17人死亡的佛罗里达州枪击案发生一个月后，成千上万的美国人走上街头抗议枪支暴力。
由金牧师领导的黑人民权运动则是上世纪60年代人们的另一场抗争运动。1968年，在墨西哥奥运会200米跑上分别赢得金牌和铜牌的美国黑人运动员汤米·史密斯和约翰·卡洛斯在奖台上举手握拳以抗议美国黑人群体遭遇的不平等。
50年之后，种族问题依然是时事新闻，而“黑人的命也重要”运动在抨击针对黑人的警察暴力。
2017年，橄榄球运动员科林·凯珀尼克受这两名短跑运动员的启发而在比赛播放国歌时单膝下跪。这一抗争形式扩展到体育世界，引发保守主义者以及美国总统特朗普的抨击。
女性解放运动在1968年也上了一个新台阶。数千女性游行抗议在大西洋城举办的美国小姐选美大赛。戴维·法伯说：“她们提出了一个难于回答的问题：应如何对待女性？这是个直到今天仍然要问的问题。”2017年1月，成千上万的女性抗议特朗普就职总统，抨击其性别歧视的言论。10月，在好莱坞金牌制作人哈维·温斯坦强奸和性侵丑闻曝光后，“我也是”运动出现了。
报道称，2018年和1968年一样都是“一个自由主义总统任期内的承诺未实现”的一年。作为美国历史上第一个黑人总统的奥巴马在建设超越种族的社会上没能成功。戴维·法伯认为，亿万富翁特朗普通过吸引曾让尼克松当选的“沉默的大多数”而胜选总统。他说：“特朗普创立了自己的保守派民粹主义版本，就和1968年的尼克松一样。很多美国人渴望秩序，希望维持旧有的等级制度。”
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