戴耀廷赴台湾“播独”引众怒

香港大学法律系副教授戴耀廷今天再度自我辩护说，他不赞成“港独”，并指北京对他的攻击是为了 “杀鸡儆猴”。中共官媒发文呼吁港府追究戴耀廷的“违法”行为。
戴耀廷稍早前在台湾出席论坛时说，香港可以考虑成为“独立国家”，随即遭到香港和北京当局强烈坪击。
戴耀廷上午在电台节目上回应说，他不赞成“港独”，北京官方攻击他，目的是要大学辞退他，要“杀鸡儆猴”，令其他人不再讨论“港独”。
另一方面，北京方面继续攻击戴耀廷的相关言论。中共机关报《人民日报》海外版今天发表文章，指戴耀廷这次公开寻求境外支持企图分裂国家，严重违反国家宪法、香港基本法和香港现行有关法律，损害国家主权和安全，直接挑战“一国两制”的底线。
文章指出，香港尚无“港独”入刑的先例，但没有先例不等于法律规章无法处置“港独”。
【香港《星岛日报》4月2日报道】题：41建制议员轰戴耀廷 谭耀宗质疑港大教席
港大法律学院副教授戴耀廷早前于台湾发表“香港可以考虑独立成为国家或成为中国联邦一部分”的言论，近日掀起轩然大波。全国人大代表谭耀宗认为，戴耀廷的言论误导学生，质疑他是否适合教学工作。
他又指出，“港独”言论和言论自由无关，“港独”言论危害国家和香港，大众“不批评即是纵容”。’
谭耀宗昨日批评，戴耀廷作为教授发表该等言论，是“变本加厉搞‘港独’ ”，直言港大应考虑戴耀廷是否适合在大学任教。他又质疑戴耀廷在台湾的演讲是否有意“把‘港独’和‘台独’连在一起”。
他强调，言论自由不能违背维护国家主权、领土完整的原则，戴耀廷应该自我检讨。
港大校董会主席李国章则说，戴耀廷并不代表香港大学，说法纯属私人发言。他又说，如果“港独”现在属于犯法，会就此进行跟进，但如果不犯法，我们(校董会)无权跟进。
【香港《星岛日报》4月2日报道】题：戴耀廷播独吹响激进号角
复活节期间，港府突然发稿回应港大教师戴耀廷，对其赴台湾参加“五独”(指“港独”“藏独”“疆独”“蒙独”和“台独”)会议进行强烈谴责。
今次戴耀廷在台湾“播独”，显然再触及中央底线，特区政府作出谴责，属于基本动作。现时中美角力有加剧之势。在这个时刻，戴耀廷到台湾活动，也可能是看准时机，在中美对阵之际凸显本身价值。
无论戴耀廷背后有没有动机，或者这些行动的目标为何，他的做法显然会挑动中央神经。
从过去一两年的政情看，激进派在当局先刚后柔的夹攻下，跌入了低谷，现在似乎想重整旗鼓反戈一击。如果他要把战线推前，中央对国家安全的维护必然加快。
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