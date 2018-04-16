若世界大战爆发，哪些国家最安全？新加坡榜上有名

英媒称，西方国家正在考虑对叙利亚化武攻击的指称作出强硬反应，准备对叙利亚发动导弹攻击。特朗普11日说要俄罗斯准备迎接美国的导弹。
英国广播公司网站4月13日刊登题为《如果世界大战爆发，去哪些国家最安全？》的报道称，叙利亚内战似乎越来越可能成为美俄两个核大国兵戎相见的战场，引发对发生“末日战争”的恐惧。媒体再次开始讨论如果世界大战来临，世界上哪些国家最安全的问题。
报道称，这些被认为在大战中最安全的地方一般都是偏远的岛国，或政治中立国家。排列这些乱世宜去之处的主要依据是所谓的“全球和平指数”，即由总部在悉尼的智库“经济和平研究所”每年根据163个独立国家和地区的和平和安全程度所作的排名。当然社会安全和远离战乱是两个概念，因此世界战乱中最安全的国家和“全球和平指数”的排名并不完全相同。
英国《每日快报》在3月底的报道设想，在英国面临第三次世界大战威胁的情况下，世界上最安全的去处有哪些？报道作了以下排名：冰岛、芬兰、斯洛文尼亚、瑞士、新西兰和新加坡。
报道称，冰岛多次排在“全球和平指数”世界最安全的国家之首。因为冰岛不和任何其他国家接壤，因此有利于防守。另外冰岛人拥枪率很高，但购枪管制很严格，因此犯罪率很低。所以冰岛被《每日快报》排在安全国家榜首。
报道称，但是冰岛自1949年以后就加入了北约军事同盟。二战和冷战期间那里有美军的海空军基地。几年前美军又重新开始使用那里的军事基地。北约在冰岛也有军事基地。
有评论说，冰岛的地理位置使其能够监视俄罗斯北部港口出入的舰船和潜艇，对北约具有重要的战略意义。这种战略要地在热核战争中，特别是涉及俄罗斯的大战中，免受攻击的可能性不大。
报道称，芬兰被列为世界最幸福的国家，被认为是治理良好、腐败程度最低、警察受信任度最高、最稳定的国家。因此《每日快报》的报道认为，芬兰这样的国家在危机中卷入国际阴谋的可能性很低。
报道称，芬兰虽然是中立国，但同波罗的海这些前苏联国家一样，一直不能摆脱对俄罗斯的恐惧。芬兰在19世纪曾被沙俄帝国兼并，在二战中许多地方被苏联占领。
美国期刊《外交政策》文章说，赫尔辛基投巨资加强防御，维持28万人的武装部队，而且不断加强同北约已经十分密切的关系。去年10月芬兰总理说，动用枪炮的战争的可能性不大，因为“那意味着第三次世界大战”，但是静悄悄的战争已经开始。芬兰总理这里指来自俄罗斯的网络和信息战。
去年的“全球和平指数”把日本列入最安全的前十个国家之内。不过，日本是美国在亚洲最大的军事同盟，有众多美国海空军基地。日本还同俄罗斯和中国有领土争端。
报道称，斯洛文尼亚在一战和二战中都是中立国，充裕的热电和太阳能使斯洛文尼亚被列为最安全的国家。但是该国同欧洲多国接壤，因此也就有了遭遇陆地入侵的可能性。
另外一个中立国是被多国包围的瑞士。瑞士出现在许多“最安全国家”的排名上，在今年的“全球和平指数”排名第八。
孤悬太平洋南部、远离欧亚大陆的新西兰的煤炭和石油能够做到自给自足，也名列许多最安全国家名单前列。
《每日快报》这次还把新加坡列入战乱时最安全的国家之一。报道说，新加坡为公民提供最有效的护照，城市治理良好。另外新加坡有监视犯罪活动的录像监控系统，能够减少犯罪和暴力攻击。
报道称，去年西方媒体把葡萄牙排在战乱中最安全的10国之一。葡萄牙在二战中保持中立，历史上一直没有卷入外国冲突。
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