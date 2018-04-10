叙利亚批叛军散布化学武器攻击谣言

外媒称，一个叙利亚叛军组织7日指控政府军在东古塔向平民投掷了一枚含有有毒化学物质的炸弹，叙利亚国家媒体否认政府军发动了化学武器袭击。
据路透社4月7日报道，一个叙利亚叛军组织7日指控政府军在东古塔向平民投掷了一枚含有有毒化学物质的炸弹。一个医疗救援组织称，有35人在该地区发生的化学袭击事件中丧生。
从这些报道开始传播起，叙利亚国家媒体便矢口否认政府军发动了化学武器袭击，还说东古塔地区杜马镇的叛军正处于崩溃之中并散布了假消息。
美国国务院7日晚上表示，它正在关注局势，如果确实使用了化学武器，就应归咎于俄罗斯。
叙利亚人权观察组织负责人拉米·阿卜杜勒-拉赫曼说，他无法确认是否使用了化学武器。
医疗救援机构叙利亚裔美国人医学会说，一枚氯气弹命中了杜马的医院，导致6人死亡。另一次包含神经毒剂的“混合毒剂”袭击事件命中了附近的一座建筑物。
总部设在美国的叙利亚裔美国人医学会副主席巴谢尔·泰马尼尼对路透社记者说，化学袭击共造成35人死亡。
路透社无法证实上述报道的真实性。
另据俄罗斯卫星通讯社4月8日报道，叙利亚官方消息人士向叙通社表示，激进组织“伊斯兰军”武装分子在东古塔杜马市散布政府军使用化学武器的谣言，企图阻挡政府军的凌厉攻势。
该通讯社援引消息人士的话称：“‘伊斯兰军’恐怖分子处境悲惨。他们再次拿无中生有的化武攻击作为信息武器，公然而徒劳地企图阻挡叙利亚军队的推进。”
该消息人士称，占据优势并坚决进攻的政府军不需要化学武器。
此外据法新社莫斯科4月8日报道，莫斯科5日否认了叙政府在东古塔一个被反叛组织控制的地区使用化学武器的说法。
俄驻叙冲突各方和解中心负责人尤里·叶夫图申科少将表示：“我们坚决否认这一传言。”
他还说：“我们已经作好准备，一旦杜马被从武装分子手中解放出来，我们将立即派辐射、化学和生物防护方面的俄罗斯专家前往那里取证，他们将证实这些说法是子虚乌有。”
又据路透社4月8日报道，叙利亚政府表示，政府将从8日起和反政府武装“伊斯兰军”谈判。就在几小时前，据说数十人在大马士革附近一个由叛军控制的地区因遭化学武器攻击而死亡。
8日上午，国家电视台援引一名官方消息人士的话说：“‘伊斯兰军’的恐怖分子要求与叙政府谈判，政府将在从现在起的两小时内启动谈判。”
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