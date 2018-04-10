马云呼吁扎克伯格严肃对待Facebook的用户数据问题

彭博消息，阿里巴巴董事局主席马云在博鳌论坛上表示，Facebook首席执行官扎克伯格必须解决该社交网络的隐私问题，认真对待。
针对Facebook面临的来自监管方面、要求其解释如何处理20亿用户数据的压力，马云表示，不应扼杀Facebook。
马云在论坛上表示，15年前的Facebook并未预期到有如此的增长；现在是解决问题的时候了，现在是其首席执行官真正认真对待该问题的时候了。
美国国会周一公布了Facebook创始人及CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）为周三向众议院下属能源和商业委员会（House Energy and Commerce Committee）作证而准备的证词。
扎克伯格本周将出席美国国会的两次听证会。他还将于周二在参议院下属司法委员会和商业委员会举行的一次联合听证会上作证。
政治数据公司“剑桥分析”（Cambridge Analytica）不正当地获取了最多8700万名Facebook用户的个人信息之后，该公司正面临着各方质疑。而这桩数据丑闻只是Facebook平台上数据滥用的最新例子，此前有报道称俄罗斯曾在2016年美国总统大选期间干涉选举，并曾干预备受争议的英国脱欧全民公投。
针对Facebook本次事件，马云表示扎克伯格必须严肃对待此事。他说：“是时候修正它。现在是时候让CEO来认真对待此事。我认为问题可以被解决。”
扎克伯格的证词显示，他认为Facebook在更广泛的政治中扮演了正面的角色，但同时承诺将采取更多的行动来捍卫用户的隐私。
他在证词中说：“随着Facebook的发展，全球各地的人们都获得了一种强大的新工具，可以与他们喜爱的人保持联系，听取他们的意见，建立社区和企业。就在最近，我们看到了#MeToo运动和March for Our Lives都部分通过Facebook进行组织。在哈维飓风过后，人们筹集了超过2000万美元的捐款。现在有超过7000万的小企业使用Facebook来发展和创造就业机会。但现在很明显，我们没有做足够的努力来防止这些工具被用于制造伤害。”
剑桥分析公司通过使用测验来抽取Facebook用户的大量个人数据，使其能在用户不知情的情况下，访问接受测验的人的朋友的数据。
扎克伯格将概述他的计划，以防止今后发生类似事件，其中包括：
防止其他公司在用户不知情的情况下访问Facebook用户的数据。如果用户在三个月内未使用该应用程序，将移除开发者对数据的访问权限。将提供给应用的数据减少到用户的姓名、个人资料照片和电子邮件地址。
扎克伯格还会承认，该公司在“发现和回应俄罗斯干涉美国大选一事上过慢。我们正在努力改善。我们在处理这些威胁上的精准程度正在迅速提高。
他承认约有1.26亿人可能从与互联网研究机构（IRA）获得了信息。IRA是一家试图操纵美国选民的俄罗斯机构。
Facebook目前拥有约15000名员工进行安全和内容审查，到今年年底将超过20000人。
从现在起，每个想要投放政治广告或发布广告的广告客户都需要获得授权。
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