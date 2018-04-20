日本76名国会议员今日集体参拜靖国神社

日媒称，日本跨党派议员联盟“大家一起参拜靖国神社国会议员会”（会长为前参院副议长尾辻秀久）成员4月20日上午参拜了位于东京九段北的靖国神社。这是在4月21日开始的春季例行大祭之前进行的集体参拜。据议联介绍，日本朝野各党的76人参加了此次参拜，来自政府的总务副大臣奥野信亮、外务副大臣佐藤正久以及担任日本遗族会会长的文部科学副大臣水落敏荣等人也参加。
据共同社4月20日报道，尾辻在参拜后召开记者会，就首相安倍晋三2013年12月以后没有参拜靖国神社表示:“正因为是内忧外患、多事多难的时候，才希望首相前来参拜，无愧（战殁者）来掌舵国家。”
报道称，希望之党参议员中山恭子、日本维新会总务会长东彻也前往参拜。
报道还称，议员联盟成员在4月春季例行大祭、10月秋季例行大祭、以及8月终战纪念日之际集体参拜是惯例。例行大祭被定位为靖国神社最重要的祭祀活动。
另据共同社4月20日报道，日本外相河野太郎4月20日在记者会上表示，无意在4月21日开始的靖国神社春季例行大祭之际进行参拜。他表示“没有（计划），迄今也未参拜”。
报道称，总务相野田圣子在记者会上就春季例行大祭参拜表示“不参加”。
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