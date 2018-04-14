拉加德认为贸易战是一个“不可原谅的集体政策失败”

法媒称，“创造力需要勇气。”国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯蒂娜·拉加德引用法国已故著名画家亨利·马蒂斯这句话对全球政治领导人发出警告，让他们不要退守本国。
据法国《回声报》网站4月11日报道，当日，拉加德在香港大学的演讲中警告：“当前总体形势虽然光明，但我们能看到更厚重的阴云在天际浮现。”IMF定于下周公布的最新全球经济增长预期大概会和1月公布的数据（预计今年世界经济增长率为3.9%）一样充满希望。但美国和中国当前的贸易紧张关系或将使这一前景遭到质疑。
“各国政府应该避免一切形式的保护主义。”拉加德认为，双边贸易失衡只是对国际分工和价值链的反映。她说：“消除这些宏观经济失衡的最佳手段并非征收关税，而是推行针对整体经济的措施。”
报道称，这包括纳税政策和结构性措施。例如，美国或许应该通过增加财政收入来逐步削减公共支出总额。拥有最大贸易顺差的德国则应通过投资新技术和基础设施来增加公共支出。拉加德认为，一国出现贸易逆差只能反映一个事实，即该国的支出超过了收入。
据报道，二战后建立的多边贸易体系将全球极端贫困的人口数量减少了一半，如今该体系面临崩溃的威胁。拉加德强调：“这可能会成为一个不可原谅的集体政策失败。”她承认存在不公平的贸易做法，呼吁展开国际协商。各国应加强保护知识产权，努力解决造成贸易秩序扭曲的问题，遵守世界贸易组织的贸易规则。
报道称，在各大央行很可能会重新收紧贷款条件之际，拉加德强调了企业、政府和家庭面对加息时的脆弱性。各国必须继续削减公共赤字并强化税务框架。她还强调，务必不能放松2008年次贷危机后确立的金融系统监管政策。为应对新危机，这些安全气囊的必要性前所未有。全球领导人应该拿出创造力和勇气。
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