美航母打击群开赴中东 欧洲发布72小时空袭预警

美国海军表示，美国将于当地时间周三（11日）派遣“杜鲁门号”航母开赴中东和欧洲。此外，欧洲航空安全组织发布预警，提醒地中海东部地区飞行员未来72小时内可能会有导弹对叙利亚实施空袭。
据今日俄罗斯电视台报道，美军“杜鲁门号”航母将有7艘战舰随行，共搭载6500名海军士兵。在航程初期，将有德国FGS“黑森号”护卫舰随行。报道称，美军“罗斯福号”航母打击群近日结束4个月的中东部署期，将由“杜鲁门号”航母取而代之。
此外，美军伯克级导弹驱逐舰“唐纳德·库克”号也已从塞浦路斯出发，驶向地中海东部，该舰载有60枚战斧巡航导弹。
报道称，美军此轮动向正值白宫威胁称将对叙利亚采取军事行动之际。美国总统特朗普表示，他正与顾问召开会议，决定如何回应叙利亚所谓“化武攻击”事件。特朗普当地时间周一（9日）对记者称，“我们有很多军事选项，并且会很快让你们知道。”不过俄罗斯方面表示，所谓化武攻击是“假新闻”，在叙利亚东古塔地区杜马市没有找到化武攻击的痕迹。
另一方面，今日俄罗斯10日晚间报道称，欧盟负责处理空中交通安全的机构、欧洲航空安全组织已对地中海东部的航空人员发布快速预警，提醒其警惕北约向叙利亚发射导弹。
据报道，警告称，“在未来72小时内，可能会有空对地导弹或巡航导弹对叙利亚实施空袭，无线电导航可能出现间歇性中断，计划飞经地中海东部或尼科西亚杉林区的航班需进行考虑。”警报还提醒飞行员，由于飞行风险可能上升、障碍可能增多，需对具体航空通报做好准备。
此前据美联社报道，叙利亚政府军及其盟友已对全国军事基地和哨所采取预警措施，防范美国实行军事打击。英国观察组织称，当地时间9日晚间，叙军已进入72小时警戒并在构筑防御工事。
另外，俄罗斯《观点报》10日报道称，西方国家威胁因叙利亚杜马市化武事件而对叙利亚实施军事打击，俄罗斯在陆、海、空三方面已经处于“战备”状态。
据称，俄罗斯部署在叙利亚的S-400和其他陆基防空导弹系统提高了战备等级；俄海军在地中海东部的潜艇也处于一级战备状态；2架苏-30SM战机在地中海地区进行巡航，以监视这一地区美国军舰的活动。报道称，俄美在叙利亚面临直接发生军事冲突的危险。
美联社10日报道称，俄罗斯退役中将、前俄国防部国际部负责人布津斯基（Yevgeny Buzhinsky）表示，美俄在叙利亚的冲突可能很快扩大到区域以外。布津斯基当地时间10日表示，俄罗斯顾问遍布叙利亚，可能被美军打击所伤，并警告称“任何美俄军事冲突都会扩大到区域矛盾以外，对抗不可避免。”俄军总参谋长格拉西莫夫（Valery Gerasimov）稍早也表达了类似观点，称俄罗斯军官目前仍在叙利亚，“如果出现对我方军人的威胁，俄罗斯武装力量将采取反击措施，无论是针对导弹还是发射导弹的载具。”
当地时间周二（10日），联合国安理会对关于叙利亚化武事件的三项决议草案进行投票，其中一项来自美国，另外两项来自俄罗斯。最终三项草案都未获通过，俄方再次敦促西方在对叙动武方面保持克制。
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