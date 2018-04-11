美国2名议员带头抨击孔子学院 院长这样回应

美国《明星论坛报》网站4月6日刊载美国明尼苏达州州立圣克劳德大学孔子学院院长凯瑟琳·约翰逊题为《孔子学院是有好处的，不是威胁》的文章称，自2014年5月州立圣克劳德大学孔子学院开放以来，很多人的生活得到了改变，学到了知识，同时具有全球竞争力的未来领导者也得到了培养。
最近，美国参议员马尔科·鲁比奥和众议员乔·威尔逊牵头发起了对孔子学院的抨击。明尼苏达州有两所孔子学院。其中一所就在州立圣克劳德大学。
孔子学院的主要任务是在美国的基础教育体系、大学校园和更广泛的社区内推广汉语和中国文化。孔子学院为明尼苏达州数以千计的学生带来了巨大的益处，让他们能够更好地成为全球公民和明尼苏达州商业与农业的未来领导者。
在州立圣克劳德大学，孔子学院让明尼苏达州中部5000多名学生有机会了解中国，学习中国的语言和文化，学院配备的中国教师能够教授汉语和中国文化，并负责基础教育阶段的孔子教室。在中文浸入式课程中，学生们用汉语学习美国的课程。而在探索和第二语言课程中，学生们使用的是经过学校管理层审核的教材。
自2014年5月州立圣克劳德大学孔子学院开放以来，明尼苏达州的学生、教师、教职员工和管理人员已经获得了200多份奖学金。很多人的生活得到了改变，学到了知识，同时具有全球竞争力的未来领导者也得到了培养。
对于中国这个世界第二大经济体、明尼苏达州农民的最大出口国之一和明尼苏达州企业产品的主要进口国，大多数美国学生仍了解很少。州立圣克劳德大学孔子学院希望通过增进对美中关系的相互了解，增加精通中文并了解中国的有全球竞争力的大学毕业生（这些人进入商界后能为对华贸易企业提供资源和协助）的数量来推动与中国贸易的成功。
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