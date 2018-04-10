美媒：今日中国不是昔日日本 美关税战术对华难奏效

美国《华尔街日报》网站4月8日刊载题为《在贸易战中，今天的中国不同于上世纪80年代的日本》的文章称，美国过去用来改变日本路线的主要工具是美国《1974年贸易法》301条款，它也是特朗普政府用来对抗中国的工具。来自那个时代的共和党贸易保护者克莱德·普雷斯托维茨说：“上次（对日本）使用它是成功的。”但是，就连普雷斯托维茨都怀疑这种战术是否会再次奏效。
文章称，白宫正在研究上世纪八九十年代的美国与日本的贸易战，以便在与中国的贸易摩擦中吸取教训。但这两个时代的不同之处和它们的相似之处同样引人注目。
文章称，美国贸易官员赞赏罗纳德·里根利用关税让日本打开半导体市场，并限制钢铁和其他产品出口到美国。现任贸易代表罗伯特·莱特希泽当时是一名中层官员，帮助执行了这一战略。
文章称，美国针对日本的同时也动用了301条款来向印度施压。华盛顿威胁要征收关税，除非印度放开其受到保护的保险市场。印度非常愤怒，拒绝谈判。印度当时的财政部长说：“不应（由美国）决定印度的政策事务。”美国退让了。
文章认为，今天的中国更像那个时代的印度，而不是日本。和印度一样，中国是一个庞大的国家。日本则是一个相对较小的国家，其全球抱负在二战期间被扼杀。它的安全仰仗于华盛顿。
文章称，实际上，这意味着日本不会对美国的贸易行为进行报复，对美国商品征收关税——事实上，它甚至从未扬言要进行报复。
文章称，这与今天的中国形成了对比。在特朗普政府威胁要对从中国进口的价值500亿美元的商品征收关税后，中国公布了自己打击美国的500亿美元商品清单。当特朗普总统向另外价值1000亿美元的中国商品准备征税时，中国商务部发言人承诺说，中方将毫不犹豫立刻进行大力度反击。
文章称，日本通过允许本国一些最成功的汽车和电子企业在美国建厂来缓解贸易战。但这样的途径美国对中国并不那么开放：美国越来越多地阻止中国企业收购美国半导体和其他技术公司。荣鼎咨询公司估计，2017年中国在美投资为290亿美元，这一数字比一年前减少了约三分之一。
文章称，美日贸易战的另一个教训是：国内的反对削弱了白宫的计划。1995年，克林顿政府对日本进口豪华车征收100%的关税，目的是迫使日本购买更多美国汽车零部件。但是，来自美国汽车经销商的愤怒情绪给白宫施压，要求其达成一项主要要求日本在美国扩大生产的协议，这也正是日方计划要做的。
文章称，在当前与中国的贸易摩擦中，美国的游说者关注的是对农民的潜在危害——这是政治上唤起同情、力量强大的群体，是特朗普政治基础的重要组成部分。总统上周表示，政府会提出“保护农民”的计划，但没有提供细节。
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