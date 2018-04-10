专家警告试管婴儿风险 刺激排卵或致婴儿患这种病！

英媒称，科学家们对频繁进行试管婴儿操作的风险提出了警告，因为研究发现，这会提高婴儿患心脏病的风险。
据英国《每日电讯报》网站4月8日报道，使用强效药刺激排卵的“高刺激”法是英国生育诊所常用的方法。
报道称，但专家们现在指出，越来越多的证据表明，这种做法会导致后代比正常出生的婴儿血压更高、动脉更厚。这些特征会增加婴儿成年后患心脏病和中风的风险。
这一警告将在本周伦敦召开的辅助生殖温和技术国际协会大会上提出。这一警告是基于瑞士一项对65名通过试管婴儿手段出生的学前儿童和57名正常出生的学前儿童相比较的研究。研究发现，前一群体中的儿童往往会患有“全身性血管功能障碍”。
另一项对英国所有在生育治疗后出生的婴儿进行分析的研究表明，一次取出超过18个卵子后出生的婴儿身体状况略差。
美国试管婴儿先驱人物舍曼·西贝9日说：“过度刺激是疯狂的，因为你最终会得到很多质量低劣的卵子。”
报道称，这些研究提供了越来越多的证据，表明标准不严的生育机构可能与儿童健康状况不佳有关。
英国有大约6.6万人是通过试管婴儿手段出生的。
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