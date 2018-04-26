特朗普或对日裔上将有这任命 韩国澳大利亚都慌了

特朗普可能任命“鹰派”上将哈里斯出任美国驻韩国大使，这是什么情况？
24日传出的这一消息在太平洋南北两端都引起风暴。南半球的澳大利亚顿时发现自己尴尬地被晾在了一边，而另一当事国韩国，也有很多人心中开始犯嘀咕：在朝韩首脑会谈即将进行的最后阶段，一个对朝强硬人物可能出任美驻韩大使，会不会让正在转暖的朝鲜半岛增加一些变数。
哈里斯空降韩国
特朗普上任后面临诸多外交难题，驻外大使职位的大量空缺是其中一个，而这些空缺的职位中，驻韩国大使和驻澳大利亚大使是其中最受关注的两个位子。现在，驻韩大使据称有了人选，而该人选是一直被认为将出任驻澳大利亚大使的美军太平洋司令部司令哈里斯。
率先报道哈里斯拟任美驻韩大使消息的是美国《华盛顿邮报》。该报24日称，将哈里斯从堪培拉改至首尔的想法是由美国中央情报局局长蓬佩奥提出的。蓬佩奥在其国务卿提名确认听证会上承诺，将尽快任命驻韩大使。于是，他计划让哈里斯改任驻韩大使。而哈里斯也已经告诉蓬佩奥，他愿意改任。现在是等待特朗普总统的批准。自去年1月份特朗普宣誓就任美国总统以来，美国驻韩大使的职位一直空缺。与此同时，朝鲜半岛局势一直紧张，但驻韩大使一直由美国国务院资深官员克内佩尔担任代理。在“特金会”迫近之际，驻韩大使迟迟未到任，这让特朗普饱受批评。
《华盛顿邮报》称，蓬佩奥的提议可能对正在回暖的美澳关系带来伤害，会让澳大利亚政府感到自己是“二流盟友”。现在堪培拉必须继续等待美国新大使的到来。
美国有线电视新闻网（CNN）25日称，哈里斯空降韩国表明，特朗普政府在“特金会”前夕将全部精力放在朝鲜半岛。被提名为驻澳大使的这位太平洋司令部司令改任驻韩大使，将疏远与长期盟友澳大利亚的关系。澳大利亚洛伊国际问题研究所的国际安全项目主任尤安·格雷厄姆表示：“这等于给那些反美或者亲华的人以弹药，对华盛顿进行指责，称这是个不靠谱的盟国。”
“军人出身的知日派人士将被委任为驻韩大使即将成为事实”，韩联社25日报道称，之前被提名为驻韩大使的美国战略国际问题研究所韩裔美国人维克多·车，在已得到韩国政府认可的情况下，却于今年1月份莫名地落选，时隔3个月后，美国驻韩大使人选已内定为美军太平洋司令哈里斯这位日裔海军四星上将。哈里斯今年2月曾被提名为驻澳大利亚大使，但在原定24日举行的人事任命听证会的前一天突然被推迟。
美对文在寅不信任？
美国驻韩大使的人选与朝韩首脑会谈有什么联系？韩国媒体25日并没有太直接的议论，但都注意到哈里斯对朝强硬的立场。
韩国《文化日报》报道，四星上将出身的军人出任驻韩大使是有违常例的事情，这是在克林顿政府曾分别向英国和中国派驻四星上将大使后的第一次。众所周知，哈里斯是一名具有保守倾向的对朝强硬派。他曾参加“沙漠盾牌”作战、阿富汗作战、伊拉克战争等8场战争，而且也拥有驻日本、巴林、意大利等国家的海外工作经历。报道称，派驻一位四星上将来担任驻韩大使，与过去任命普通人担任大使相比，更具有重要的非凡意义。
韩联社报道称，哈里斯是美国奥巴马政府时期执行美国“亚太再平衡”战略的急先锋，在牵制中国崛起和针对朝鲜的安全威胁方面被视为对朝、对华的强硬派。哈里斯曾明确表示，朝鲜在核导试验方面的挑衅行动是亚太地区最大的安全威胁。今年3月哈里斯仍然坚持称“金正恩想通过拥核赤化统一朝鲜半岛”。
韩国《京乡新闻》也称，这一任命“具有别样的意义”。但却没有进一步评论如何“别样”。倒是韩国网民的议论说得更直接。韩国网民纷纷表示，“在朝美首脑会谈之际，派太平洋司令担任驻韩大使，这分明是对朝鲜的一种施压，反映出美国的想法是朝鲜应即刻放弃核武器，否则将面临更强硬的打击”，“这是美对文在寅不信任而做出的决定”。也有反对派一方的网民对哈里斯表示欢迎，他们声称文在寅政府被“赤化”，需要美国派个强硬的人物来压制一下。
韩国庆南大学极东问题研究所教授李相万25日接受《环球时报》记者采访时表示，美国驻韩大使已经空缺一年多的时间，如今美国与朝鲜的首脑会晤在即，美国驻韩大使这个职位是必需的。虽然哈里斯在对朝方面被认为是鹰派，但不应该忽略他在整体意识形态和政策倾向上与特朗普是一致的，是特朗普可以信任的人。特朗普上台后已经显示出他是华盛顿最重要的决策者，其他人必须听从他的决定。马蒂斯、蓬佩奥都被认为是鹰派，但依然没有影响到特朗普的对朝政策。
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