美说唱歌手称特朗普“是我哥们” 瞬间掉粉900万

近日，美国说唱歌手坎耶·维斯特（Kanye West）在推特上发文力挺特朗普，掀起了社交平台的热烈讨论，甚至有媒体曝出，“支持特朗普”的言论一出，就让这位歌手瞬间“掉粉”九百万。
综合美国有线电视新闻网（CNN）、《华盛顿时报》报道，当地时间25日，坎耶在社交平台推特上发文称：“你们不一定非得赞同特朗普，但是没人能阻挡我喜欢他。我们都有‘龙的力量’，他是我的兄弟。我喜爱每一个人，但我不同意任何人的做法，因为那是我们成为独立个体的意义所在，每个人有独立思考的权利。”
特朗普在3小时后转发了这则推文，并回应道：“谢谢你，坎耶，非常酷！”
此后不久，坎耶又在推特上晒出带有特朗普竞选口号“让美国再次强大”的帽子，并称“我的帽子上有签名”，再一次获得特朗普转发。
特朗普与坎耶的互动吸引了不少美国网友的眼球，有网友在留言板上称“我也想要签名”，也有网友嘲讽这俩人的互动“太肉麻”。不过，有媒体爆料，坎耶也因“力挺”特朗普，掉了不少粉。
据报道，坎耶在推特上的粉丝原本高达2800万，但在他晒出支持特朗普的帖子后，粉丝瞬间滑落至1900万，少了接近900万的粉丝。然而，推特方面的发言人回应此事时却坚称坎耶的粉丝并没有多少变化。
这位说唱歌手与特朗普的“交情”似乎也不一般。据美媒早前报道，特朗普于2016年就曾在纽约“特朗普大楼”见过坎耶，特朗普当时还曾亲切地称呼他为“好人”，并表示俩人的友谊将长长久久。
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