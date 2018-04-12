英潜艇驶入对叙利亚导弹射程内 最早12日晚发动打击

据英国广播公司网站4月12日报道，部长们将考虑支持美国及其盟友威胁采取军事行动的选项。
消息人士对BBC记者说，特雷莎·梅准备在不寻求议会同意的情况下对叙利亚的阿萨德政权采取行动。
报道称，这些盟国希望避免再次在杜马发生化学武器袭击。
梅表示，“所有迹象”都表明，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的政权应对此次袭击负责任。
报道称，如果内阁在12日下午的会议后批准英国参与军事行动，这将为英国军队加入打击叙利亚目标的行动开辟道路。
另据英国《每日电讯报》4月12日报道，唐纳德·特朗普总统警告叙利亚及其盟友俄罗斯，导弹“将到来”。特雷莎·梅正在为英国加入美国对阿萨德政权的空袭做准备。
报道称，这位美国总统利用自己青睐的“推特”网站宣布了自己的意图，针对导弹发射，他说：“俄罗斯，请准备好了”，导弹将是“又好、又新、又‘智能的’”。
据《每日电讯报》了解，特雷莎·梅已经下令英国潜艇驶入导弹能打到叙利亚的范围内，随时准备对阿萨德政权发动打击，这种打击最早可能在12日晚上开始。
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