英国反恐形势空前严峻：扩充特种部队 担心惨剧重演

据英国《明星日报》网站3月25日报道称，英国特种空降部队的成员正藏身位于伦敦、伯明翰和曼彻斯特的秘密地点。小组成员包括狙击手和拆弹专家。
报道称，情报部门消息人士说，一旦出现发生事件的迹象，他们便可以部署直升机、船只或装甲车辆。
英国特种空降部队近年来将其反恐队伍的规模扩大到了70人左右。
消息人士称，在危机中，可从其他特种空降部队分队抽调兵力，使反恐分队的人数增加到200人以上。
2017年，伦敦遭受了一系列恐怖袭击，事件造成多人死亡，100多人受伤。恐怖袭击的目标包括威斯敏斯特、伦敦桥和伯勒市场、芬斯伯里公园清真寺和帕森斯格林地铁站。
2017年5月曼彻斯特竞技场发生的自杀式炸弹袭击事件也导致23人死亡，500多人受伤。
报道称，自从发生那次爆炸事件之后，恐怖威胁等级便升级为“严重”，这意味着极有可能发生另一起恐袭事件。
一名高级情报人员说：“现在距离‘伊斯兰国’极端组织鼓动发起的伦敦恐袭事件已有一年时间了。在恐袭一周年的时候，我们不能有任何松懈。我们有很多应对潜在袭击的计划。我们希望再也不用考虑这个问题，但也知道，另一场恐怖袭击可能马上就要在英国发生。”
该消息人士还透露，有数十名武装分子在伊拉克和叙利亚的“伊斯兰国”组织垮台后返回了英国。
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