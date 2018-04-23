温哥华市就歧视华人历史道歉 道歉中文版全文公布

当地时间4月22日下午，加拿大温哥华市市议会在位于唐人街的大温哥华中华文化中心举行特别会议，市长罗品信（Gregor Robertson）代表市议会和市府就该市早期歧视华人的历史向华人社区正式道歉。
道歉内容中文版全文如下：
在温哥华历史中，华裔居民曾面对种种的不公义。其影响之深，时至今日仍在我们的城市、我们的共同历史，以及长者的故事中引起回响。社区领袖、歧视华裔居民政策历史顾问委员会，以及市政府职员花了多年时间研究这种系统性歧视，并指出其范围之广。本人今日在此，正式承认温哥华市过去一段黑暗及艰难的岁月并就此发言。
在本市前半段的历史中，华裔居民收到种族偏见及歧视比比皆是。然而在该60多年中，许多我们的民选官员包括市长及市议员等，不但没有发声反对由种族主义造成的不公义，反而利用市府的法定权力去制订及扩充针对华人的歧视性法例。因为市议会的这些动议，以及透过附例、牌照等的执法权力，令种族歧视政策在法制保护下日益猖獗，使华裔居民蒙受极大伤害。今日我以温哥华市长的身份发言，就过往的不公义对华裔居民造成的苦难以及丧失的尊严表示歉意和承担责任。
今日我们必须为此而道歉的歧视行为，影响既深又广：
——温哥华在1886年4月6日正式建市后随即剥夺了华人的合法投票权：“华人或印第安人均没有资格在任何市选中投票选出市长或市议员”。华裔居民直至1949年才获得被视为民主基石的全面投票权。
——温市府游说联邦政府通过充满种族歧视的移民政策，包括于1923年通过的“排华法”，正式将华人拒于国门外。在随后的25年间，获准合法进入加国的华裔移民不足100人，此举除了拆散无数家庭之外，亦为温哥华的华裔社群带来无法形容的痛苦。
——温市府透过合约和拨款，令华裔居民无法受雇于市府或其他与市府有生意往来的人士。这情况一直延续至1952年，才首次有华人受雇于市府。
——市府采取了各种措施将华裔居民能够居住及谋生的地方加以隔离。市府的附例亦规定了华人只可以在某些地方拥有及经营生意，房屋契约亦被用来禁止华裔居民购买房地产。虽然这些规条今天以不能被合法执行，但不少类似条文仍然可以在地契上找到。这提醒了我们：居住及营商方面的种族隔离政策对本市整体社群造成了多深远的影响。
温市的民选官员利用他们作为领袖的身份散播歧视的种子，令其他个人及族群更明目张胆地提倡及进行反亚裔的种族歧视行为。无论是公开鼓励反华情绪或对种族仇恨与暴力保持缄默，我们有太多的前任民选官员对于种族主义只是视若无睹，而不是发声加以谴责。
本人今日承认此等行为侮辱及鄙视温哥华华裔社群，我也发言反对这些行为。就温市民选官员及公务员在1886至1949年间制订针对本市华裔居民的歧视法例，本人今日向温哥华的华裔社群及所有华裔加拿大人正式道歉；对那些曾经因合法歧视蒙受苦难的华裔居民及家庭，本人今日谨代表市议会及市府诚恳表达歉意，并致力确保类似的不公义行径永远不容发生在任何一个族群或社群身上。
本人今日承认当年的排华裔政策和法例所导致的阴暗与伤痛，我立誓市长与市议员在面对种族歧视时永远不会再袖手旁观，而会挺身对抗那些企图用种族歧视分隔我们的人，并立誓每日每天都对歧视行为展开挑战和对抗，以及时刻警醒以防止偏见与歧视滋长。由于这段黑暗的历史，我们有义务背起这光明正大的责任，我们今日、明日及未来都该为那些过去曾受合法歧视影响的人承担责任，同时亦须就这笔过去所欠的羞辱之债作出行动，才能使温哥华居民永远不再因种族主义和歧视而受屈辱。
今日的温哥华是个多元的城市，我们以拥护多元文化而誉满全球。我们得此名声并非只是象征性的，多元文化活于每个市民及每名奉行平等与公平原则的市府职员的每天行事之中，他们以尊重及接纳的态度对待包括新移民在内的大众市民。温哥华市对华裔社群及其他移民族群有所亏欠，他们与原住民族及都市的原住民社群一样，不少都要经历一番挣扎才能战胜种族主义和歧视，然而他们的抗争行动使得我们的社会更加公平与公义。
我们将持续努力，将温哥华发展成一个包容、坚忍及充满动力的城市。我们知道在种族歧视及偏见充斥最黑暗的岁月里，仍然有人勇敢挺身对抗不公不义。当人们以每天的行动展示出坚持和决心时，我们的城市就会变成一个更美好的地方，并且持续不断变好，以至造福所有居民。
让我们一同起立，致力维护公平、包容及获得平等服务的原则，我们今天维护，将来同样推崇。
道歉的意义何在？对过去受到不公平对待的社群作出道歉是一个致力于和解的过程。这个过程让社群了解到前人所犯的错误，并在过程中肯定及守护我们作为一个公平、包容的社群所推崇的信念与价值观。我们明白歧视态度和偏见可能积习已久，从错误中学习是踏出谦虚的一步，同时亦可提醒我们挑战永远存在。
透过和解程序，我们得以确认一个包容的社群所推崇的信念与价值观，一个包容的社群能够守护我们的集体人权以及为我们能够主动防止歧视行为作好准备。为了确保这项正式道歉并非纸上谈兵，市府已启动一系列实际行动，赋予这项道歉实质意义。这些行动并非只是修补以往过失，而是防止不公义的行为再次发生。
2017年11月1日，市议会通过了一系列致力于令温哥华市达成和解的行动。今日我们进行了第一项，即承认过去对华人的歧视并就此正式道歉。
温哥华市府将努力透过历史遗产行动，加强与加拿大华人社群的关系，包括发起及维持一个补育遗产工作小组去监督这一系列行动的实施；向温哥华所有居民进行倡导及教育，以确保过去的错误不被忘记，并以此作为学习多元文化能力与反种族主义对话的基础；维护、纪念并加强社群的活遗产与文化资产，透过申请成为联合国教科文组织的世界遗产，我们将重点聚于唐人街，设立唐人街活遗产与文化资产管理计划，以支持世界遗产的申请过程及重新设计奇化街纪念广场。
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