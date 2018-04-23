美民主党起诉特朗普团队 指其与俄合谋“暗算”希拉里

外媒称，美国民主党全国委员会20日起诉俄罗斯政府、特朗普竞选团队和维基揭秘网，指责他们在2016年总统大选中实施了大范围干预阴谋，以击败民主党候选人希拉里。
据美国《华尔街日报》网站4月20日报道，诉讼称，这些被告在大选前合谋侵入民主党全国委员会的电脑网络，巧妙地泄露了窃取的信息，以增加特朗普赢得大选的可能性。该诉讼称，这桩阴谋旨在破坏希拉里的竞选活动，因为预计特朗普当选总统会对俄罗斯的政治和经济有利，而这反过来又对特朗普的金融利益有好处。
美国民主党全国委员会指责特朗普竞选团队与俄罗斯特工和维基揭秘网“多次秘密沟通”。
该委员会在一份声明中说：“采取这一行动是因为我们认为没有人能凌驾于法律之上，我们必须对参与针对民主党和美国民主的非法活动的人采取一切司法手段。”
报道称，这起诉讼的主要被告包括俄罗斯联邦和俄罗斯军事情报机构，以及维基揭秘网及其创始人朱利安·阿桑奇。诉讼没有把特朗普列为被告，但提到了他目前或以前核心圈的成员，包括他的儿子小唐纳德·特朗普、女婿贾里德·库什纳、长期顾问罗杰·斯通和前竞选团队主管保罗·马纳福特。
没有一名被告立即对此作出回应。俄罗斯否认曾干预大选，特朗普竞选团队则否认曾与俄罗斯人合作。
报道称，这起诉讼是在曼哈顿联邦法院提起的。诉讼要求作出数额不明的赔偿，并要求陪审团审理。民主党全国委员会在诉讼中说，黑客事件发生后，它支付了超过100万美元用于维修电子设备和雇用额外的员工。一名民主党全国委员会官员估计，该组织可能因泄密事件而蒙受了“数亿美元”的总体损失。
另据路透社4月20日报道，美国总统特朗普的竞选团队称，民主党20日发起的针对特朗普竞选团队、维基揭秘网以及俄罗斯通过多方面密谋影响2016年美国总统大选的指控“完全没有道理，也会在适当时候被驳回”。
特朗普竞选团队发布的一份声明说：“这场无聊的诉讼是几近破产的民主党为证明关于与俄罗斯串通一气的毫无根据的指控所做的最后努力，民主党仍在试图对抗2016年总统大选的民意。”
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