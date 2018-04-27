港媒称中日联合研制世界最快悬浮列车：时速达500公里

港媒称，中国向全世界推广高铁出行方式的活动看来肯定会升温，眼下中国正跟日本联合研制一种时速高达500公里的机器人列车，可能成为世界上速度最快的列车。
据香港《南华早报》网站4月26日报道，《重庆晨报》援引重庆理工大学参与研发的赖晨光教授的话说，高速气动悬浮列车第一代、第二代样式试制及实车试验已经在日本完成。
报道称，这种列车的最高时速可能达到500公里，将超过上海的磁悬浮列车，后者的实际最高时速为430公里。
“希望”号新干线是日本现营的三类子弹头列车中速度最快的一类，目前往返东京与大阪单程需要2.5小时，如果新款悬浮列车投入商业运营，时间可以缩短到一小时。
赖晨光没有回复有关新款悬浮列车项目的电子邮件采访。
根据在线杂志《行业领导者》的报告，在2011年提交给电气与电子工程师协会国际机器人技术与自动化大会的论文中，日本东北大学的科研团队率先介绍了这一悬浮列车项目。
报道称，同上海的磁悬浮列车一样，高速气动悬浮列车也不接触轨道。它采用气动悬浮方式，利用短粗的U形翼和快速流动的空气，紧贴地面飞行。
《行业领导者》报道说，上海的磁悬浮列车采用磁悬浮方式，理应实现同样的效果，但车厢底部与铁轨之间形成传统的风阻，导致列车效率降低，造价攀升。
根据2016年启动的政府计划，中国提出开发最高时速分别为500公里和250公里的、能够适应全世界各种轨距的下一代客运列车和货运列车。
报道称，中国把高速列车当做与美日欧进行科技竞争并取得优势的下一个排头兵。
报道表示，在海外修建高速铁路是北京“一带一路”宏伟倡议的一部分，这一倡议旨在加强从亚洲到非洲的商贸、基础设施联通。
另外，虽然中国本国高铁网的规模已位居世界第一，但是它还在继续扩建，整个项目计划耗资3.5万亿元人民币。
报道称，中国的高铁营业里程现在已达2.2万公里，计划到2020年延至3万公里，联通全国八成以上的城市。
赖晨光说，高速气动悬浮列车的设计方案以飞机为灵感，行驶平稳，这会加快列车的商用步伐。环形扰流器可以在列车运行时让列车保持平稳。这种设计还可以提高列车的运行速度，增加运输能力，减少（运营）成本。
他说，这种悬浮列车的设计受到鹈鹕的启发，鹈鹕利用变动翱翔技术，在不同速度的气团之间获得升力。
赖晨光说，这个只用自然能源驱动、零污染的项目，看似不太可能完成，而实际上却离老百姓的生活很接近。
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