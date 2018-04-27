台作家称两岸文化融合并不悲观：所有政治意识都非天然

台媒称，“所有政治意识都不会是天然的。”文史作家、台湾前文化总会秘书长杨渡指出，不论过去日据时代作家，乃至时下年轻人，其实对中华文化一直没有认同问题，所有歧异“都是政治性的”。
据台湾《中国时报》4月26日报道，杨渡以台南“盐分地带”文学集团代表人物之一的吴新荣为例，“1945年8月15日，日本天皇宣告投降时，吴新荣向一名日本高级特务人员打探：日本真会投降？”当他得知“我们最听天皇的，一定安静投降”时，回到家中立刻把神道教的牌子取下，把祖宗牌位重新放上，庆幸台湾光复。“由此可见，不论在什么政治制度下，政治意识都不是天然产物！”杨渡说。
报道称，就现下台湾的民间文化来看，杨渡同样认为不存在对中华文化的歧义，“如绕境的妈祖，如全台的郑成功庙，即便‘台独派’将郑成功视为‘侵略者’，也无法消除他在全台有上百间庙，已然有其历史和信仰地位的事实。”他更指出，全台各庙宇多有神农氏、太上老君、关圣帝君……，这些深入民间的价值与信仰，完全不会因1949年两岸因政治问题形成分治而改变，更可以确知“统独就是政治问题，不是天然由民间生成的”。
报道称，杨渡对两岸在文化上的融合并不悲观，他以2010年两岸集数百位学者专家合作编纂的《中华语文大辞典》为例，“刚开始搜集整理两岸歧异用词时，歧异词占了15%，到2015年底总结发现，歧异词已降至7.5%”；杨渡说，一开始台湾的选举用语如“扫街”“拜票”大陆很陌生，六年时间，“呛声”或“小三”“山寨”等原以为需要解释的用语，两岸其实都已熟悉。
“网络世代透过交流，语言歧异大幅降低，随着两岸社会发展逐渐趋近，走过共同的现代化历程，民间文化差距也会愈来愈少。”杨渡认为，尽管政治制度不同，但民间文化尤其当代青年透过网络快速交流，文化融合度在现下“比过去都高”，从宏观、长远时间轴看，他相信两岸在分治后的文化亦渐趋融合。
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