韩媒：“文金会”畅谈天南地北 双方均称进展顺利

韩媒称，4月27日在板门店进行历史性会晤的韩国总统文在寅与朝鲜最高领导人金正恩于上午11时55分许结束上午的会谈，双方进行约100分钟对话。双方在会后均表示会谈十分顺利。
据韩联社4月27日报道，韩国总统文在寅4月27日与金正恩见面时说，将来一定要从朝鲜境内登上白头山。
青瓦台负责与民沟通的首席秘书尹永灿在记者会上表示，文在寅以会场所挂山水画为话题聊起朝鲜的长白瀑布和韩国的城山日出峰，金正恩听罢说道，文总统好像比我更了解白头山。文在寅又说，我没有去过白头山，希望今后定能从朝鲜境内登山。
金正恩感慨，刚才不过向南走了200米，可为什么看起来那么远，（跨过军事分界线）又为什么这么难。金正恩还说，希望珍惜来之不易的机会疗愈韩朝之间的伤痛。朝鲜分裂之线不难迈，踩过的人多了，就会消失吧。
文在寅回应说，我们肩上的担子很重，让我们从板门店开始，在平壤，在首尔，在济州、在白头山继续相逢。
另据韩联社4月27日报道称，文在寅与金正恩上午9点30分许在板门店军事分界线会面，文在寅为金正恩举行欢迎仪式，共同检阅韩军仪仗队。之后，双方于上午10点15分在“和平之家”开始举行会谈，就韩半岛无核化等核心议题进行讨论。
报道还称，双方在上午的会谈结束后均表示会谈十分顺利。有观测认为，双方可能谈到通过缓解军事紧张构建半岛和平机制、包括经济合作在内的韩朝关系发展等事宜。
文在寅在上午会谈的总结发言中表示，双方进行了不少有益的讨论，有望为韩朝乃至全世界人民献上一份大礼。金正恩也表示，现在刚刚开始，还只是冰山一角，希望今天的会谈内容整理发布后令一直以来翘首期待的各方在一定程度上感到满意。
报道称，预计双方将利用午餐时间回顾上午的会谈内容，商讨下午会谈方案。午餐后，两位领导人将再次见面，共同出席植树仪式，然后散步并重返会场。
报道称，金正恩当天中午乘车返朝用餐，包括上午合影留念的过程在内，当天他4次越过军事分界线。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost