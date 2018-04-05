豆农单日损失超100亿 美大豆协会:特朗普撤销征税

自称代表2.1万美国大豆生产商的游说组织“美国大豆协会”表示，中国建议对大豆征收25%关税，将对美国农民造成极大的破坏性影响。该组织说，中国每年购入约三分一美国生产大豆，是美国大豆的最大消费国。
香港东网4月5日报道称，身为艾奥瓦州农民的美国大豆协会主席海斯多费尔（John Heisdorffer）呼吁特朗普政府撤销它的关税建议，并与大豆农民开会讨论如何改善竞争力，而毋须诉诸关税。
该协会称，由于大豆期货价格急挫，大豆农民单是在周三（4日）早上便损失约17.2亿美元（约人民币108亿元）。海斯多费尔在声明中称，这是农民真正的金钱损失，它完全可以避免。
另外，福特及通用汽车周三呼吁美中继续对话，解决正升级的贸易紧张。中国建议对进口美国制汽车及其他货品大幅征收报复性关税后，两汽车制造商发表声明，福特表示，鼓励两国政府合作。通用汽车则敦促两国进行建设性对话及寻求可持续的贸易政策。
通用汽车将受到美国关税所影响，因它由中国入口Buick Envision SUV。福特计划明年由中国进口一款新版本的Focus小型车。两公司的大部分汽车都在中国制造，并在当地销售，很少量由美国输往中国。
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