菲律宾长滩岛4月26日起封岛6个月整治环境

菲律宾总统府发言人哈里·罗计4日表示，总统杜特尔特在4日举行的本届政府第24次内阁会议上，批准了内政部、环境部以及旅游部提交的有关长滩岛封岛计划。长滩岛将从4月26日起封岛6个月，以整顿该地区的环境污染。杜特尔特总统或前往长滩岛宣布这个决定。
据菲总统府资深副文官长格瓦拉（MenardoGuevarra）表示，内阁在经过详尽的讨论后，通过了三部门的提案。封岛期间，政府将启用救灾资金以帮助受影响的务工人员。
菲律宾内政部助理部长登辛1日透露，内政部调查组关于长滩岛整改报告显示，如果不关闭长滩岛，每天将有3至4万游客上岛，再加上本地岛民，每天岛上要承载大约6.5万人的活动。而这些人产生的固体垃圾和液体污染，都会被直接倾泻到海水里，这是长滩环境问题之所在。封岛期间整改项目主要是安装净化排放系统，以及拆除违章建筑。
长滩岛，是菲律宾中部一岛屿，面积约10.32平方公里，属于西米沙鄢群岛，是菲律宾的旅游胜地之一。长滩岛连年获国际旅游杂志或网站好评，其旅游业为菲律宾带来不少经济增长。
根据菲官方统计的数字，2017年有超过200万观光客造访长滩岛，其中105万是外籍游客。
菲总统杜特尔特2月出席《马尼拉时报》商业论坛时说，他到长滩岛出差，看到垃圾离海滩不到20米，岛上的污水都排进海里。“这样的情况正逐渐破坏菲律宾的环境，一场‘灾难’正在酝酿中。”
格瓦拉2日在发布会上曾表示，杜特尔特总统对封岛6个月的要求是恢复长滩岛自然环境的原始状态。他强调，封岛的短期影响，不会超过环境清理所带来的长期效益。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost